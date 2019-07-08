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熱情華裔ABC的熱歌勁舞 風靡了台灣的鄉下孩子

2019-07-08 18:52聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

來自美國、加拿大、英國、愛爾蘭、南非及貝里斯等國共61位華裔青年到雲林各校進行2周的英語營，並參訪雲林在地風情特色，這群來自不同國度的ABC，今天以勁歌熱舞跳跳唱唱，在土庫鎮馬光國中聯合開訓，讓雲林孩子見識到國外大哥大姊的青春活力。

僑委會、教育部等單位合辦的海外華裔青年英語服務營，共有包括草嶺生態地質國小等7所小學及兩所國中共兩百多名學生參加。馬光國中校長林玉彬代表感謝華裔志工犧牲假期投入偏鄉英語教學，他說，過去參加過營隊的孩子，短短兩周就和華裔志工建立深厚感情，即便志工回到本國仍與台灣學生保持聯絡，情如手足，這種跨國交流的情誼，難得又珍貴。

從事音樂教學的華裔志工Kevin說，從參加過營隊的人口中得知，透過營隊交流可讓生活在海外的華裔，對台灣有更深的認知，尤其感受到台灣孩子善良熱情又擁有滿滿的愛，是難忘又美好的經驗，所以他決定親自來見識，對台灣的人文風情「果然不凡，我很喜歡！」。

今年營課程設計結合在地文化特色包括英文簡介台灣小吃、參訪觀光工廠，並融入西方文化，例如美國節慶介紹、英語歌曲舞蹈教學、英語脫口秀，內容豐富多元。

華裔志工Derrick說，他們參訪雲林議會體驗台灣民主政治，到北港朝天宮探訪台灣宗教，透過與台灣學童對話，教學相長，深度體驗台灣之美，太有意義了。

來自各國的華裔青年到台灣偏鄉舉辦營語營，今天聯合開幕，勁歌熱舞展現青春活力，全場...
來自各國的華裔青年到台灣偏鄉舉辦營語營，今天聯合開幕，勁歌熱舞展現青春活力，全場強強滾。記者蔡維斌／攝影
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來自各國的華裔青年到台灣偏鄉舉辦營語營，今天聯合開幕，勁歌熱舞展現青春活力，全場...
來自各國的華裔青年到台灣偏鄉舉辦營語營，今天聯合開幕，勁歌熱舞展現青春活力，全場強強滾。記者蔡維斌／攝影
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來自各國的華裔青年到台灣偏鄉舉辦營語營，今天聯合開幕，勁歌熱舞展現青春活力，全場強強滾。記者蔡維斌／攝影
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來自各國的華裔青年到台灣偏鄉舉辦營語營，今天聯合開幕，勁歌熱舞展現青春活力，全場...
來自各國的華裔青年到台灣偏鄉舉辦營語營，今天聯合開幕，勁歌熱舞展現青春活力，全場強強滾。記者蔡維斌／攝影
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華裔英語營隊聯合開幕，會場掛滿各國國旗。記者蔡維斌／攝影
華裔英語營隊聯合開幕，會場掛滿各國國旗。記者蔡維斌／攝影
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來自各國的華裔青年到台灣偏鄉舉辦營語營，今天聯合開幕，將和各校孩子展開兩周的美語...
來自各國的華裔青年到台灣偏鄉舉辦營語營，今天聯合開幕，將和各校孩子展開兩周的美語文化之旅。記者蔡維斌／攝影
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