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口湖牽水狀文化祭 台日交流關懷環境變遷

2019-07-08 17:48中央社 雲林縣8日電

雲林口湖牽水狀祭典年年超渡174年前雲林沿海大水災罹難先民，日本學者團隊再度來台，今天在金湖國小和雲林縣政府文化處、在地團體等交流座談，從水難談到關懷環境變遷。

清朝道光25年（西元1845年）農曆6月，雲林西南沿海發生暴雨及海水倒灌，引發大水災又發生瘟疫，在口湖、四湖等地上萬先民罹難，後人每年農曆6月7日及8日舉辦牽水狀（車藏，台語，音「狀」）祭典超渡先人，流傳百年後同時形成祈安文化祭的特殊民俗活動。

口湖牽水狀民俗在民國99年7月獲得文化部前身、行政院文化建設委員會，指定為國家級無形文化資產及重要民俗活動，每年在口湖鄉蚶仔寮萬善祠及金湖萬善爺廟辦放水燈、超渡祭典等，在下寮仔萬善爺廟辦挑飯擔、萬善同歸塚點燈等儀式，成為當地與農曆春節一樣吸引人潮返鄉的重要活動。

日本災難記憶與災後民俗研究的學者團隊民國105年開始來台觀察記錄牽水狀活動，感受台灣祈安民俗、思考環境變遷與人類生存課題，日本學者金菱清率團今年再度來台，在金湖國小與台灣學者、雲林縣政府文化處、3地廟宇、海線社區大學及在地團體等座談交流。

座談議題有災害存在的永恆性、牽水狀儀式傳承、台灣水難祭典與日本慰靈祭典差異、社會學及人類學角度看祭儀等；日本團隊指日本慰靈祭典較嚴肅，台灣水難祭典較常民化，牽水狀已成為祈安文化特殊民俗。

在口湖鄉成龍國小楊湘琪等師長義務指導及培訓3年後，成龍國小及台興國小的蚶仔寮村落學童將於10日在蚶仔寮萬善祠，首度一手包辦追思會傳承禮儀民俗。

楊湘琪座談時說，帶領小小志工認識牽水狀祭典，透過夏令營讓廟宇成為教室，小朋友不只雀躍，還覺得很新鮮有趣，既傳承在地民俗文化，又發展出關懷環境與重視生態的觀念。

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