台南持續爆發登革熱本土病例 社教中心人多設防蚊隔網

2019-07-08 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市持續爆發登革熱本土病例，最早出現病例的永康市人心惶惶，尤其永康區社教中心每天經常超過千人，一不小心就成散播溫床。永康區公所今天表示，已完成設置地下室排水溝及消防蓄水池共32處防蚊隔網，「要讓病媒蚊無處可躲、無縫可鑽」。

區長張睿民表示，社教中心有圖書館、演藝廳、展覽場、會議廳及研習教室屬綜合型文化館舍，是在地民眾從事藝文交流、休閒娛樂、終身學習及閱讀求知的集會場所，平均每天有上千人次在此進出，務必顧好環境清潔衛生以避免登革熱群聚感染。

張睿民指出，社教中心因而自四月天氣逐漸轉為濕熱開始，遇有大型活動前便針對館舍內外空間噴藥消毒，也採納衛生稽查人員建議，加強地下室排水溝及消防蓄水池等易積水處巡檢，並向市府登革熱防治中心申請氣霧式殺蟲劑自行消毒，盡可能降低病媒蚊孳生機率。