台南持續爆發登革熱本土病例 社教中心人多設防蚊隔網
台南市持續爆發登革熱本土病例，最早出現病例的永康市人心惶惶，尤其永康區社教中心每天經常超過千人，一不小心就成散播溫床。永康區公所今天表示，已完成設置地下室排水溝及消防蓄水池共32處防蚊隔網，「要讓病媒蚊無處可躲、無縫可鑽」。
區長張睿民表示，社教中心有圖書館、演藝廳、展覽場、會議廳及研習教室屬綜合型文化館舍，是在地民眾從事藝文交流、休閒娛樂、終身學習及閱讀求知的集會場所，平均每天有上千人次在此進出，務必顧好環境清潔衛生以避免登革熱群聚感染。
張睿民指出，社教中心因而自四月天氣逐漸轉為濕熱開始，遇有大型活動前便針對館舍內外空間噴藥消毒，也採納衛生稽查人員建議，加強地下室排水溝及消防蓄水池等易積水處巡檢，並向市府登革熱防治中心申請氣霧式殺蟲劑自行消毒，盡可能降低病媒蚊孳生機率。
另社教中心地下室牆壁滲水導致排水溝積水，區公所表示，積水是因建築結構問題，即便使用抽水馬達清除，數日後又恢復積水，既無法治標，也難以治本；因而區公所採用設置隔網方式，在複式牆內外溝渠之間及消防蓄水池口等病媒蚊通行處設置活動式隔網柵欄，讓病媒蚊無法躲進內溝產卵，內溝的孑孓即便成蚊也飛不出來，再配合定期巡檢投藥等防治作業，期能大幅降低登革熱病媒蚊孳生機率，讓市民可安心到永康社教中心。
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