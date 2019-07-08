日治台南住吉秀松宅邸機具進出 暫列古蹟搶救

2019-07-08 14:17 中央社 台南8日電



日治「台南消防之父」住吉秀松宅邸昨天被通報有怪手進出，出現潛在文資急迫性危險，台南市文化資產管理處今天現勘張貼公告，將這座宅邸列為暫定古蹟。

台南市文資處昨天傍晚接獲通報，中西區城隍里青年路上的日治住吉秀松宅邸有怪手機具進出，似乎有拆除的準備，文資處今天現勘，又看到鏟裝機進入，確認屋主有拆除動機後，立刻張貼公告，將這座宅邸列為暫定古蹟，且告知現場人員馬上停止工程行為。

文資處人員指出，住吉秀松宅邸有產權糾紛，訴訟已定讞，由前台南縣長高錦德的黃姓續弦取得3/5的土地，高錦德的後代取得2/5的土地及宅邸，但因黃姓續弦在宅邸後方有住宅建築，法院裁定必須留有共有通道，以利黃姓續弦進出。

文資處推測黃家疑要闢建共有通道，才找來工程機具進駐準備施工，文資處認定潛在文資有急迫危險發生的可能，依文化資產保存法現勘後列為暫定古蹟，為這座宅邸爭取到最多1年的時間。

文資處長林喬彬今天告訴中央社記者，住吉秀松宅邸列為暫定古蹟後，將交由台南市審議委員會審查是否具有古蹟資格，時間是半年，得以再延長半年，也就是審議委員會最多有1年的時間審查。

文資處初步檢視，住吉秀松宅邸整體建物形制外貌仍保存完整，是座典型的日式木造建築，留有屋頂鬼瓦裝飾、雨淋板、日式拉門等特徵，屋舍外觀保存狀況堪稱良好，具有文化資產價值。

調查資料顯示，住吉秀松宅邸庭院曾建有私人神社，可能殘存相關遺構或文物。文資緊急啟動暫定古蹟保全程序的同時，也會請轄區警力協助加強巡邏。

文資處人員表示，暫定古蹟視同古蹟，所有人、使用人或管理人應進行管理維護，如有拆除毀損等事宜，必將依法開罰。

文史工作者指出，住吉秀松是日治時期台南第一代消防組組長（民間自力發起），出錢出力奠定台南消防組織基礎，也資助上百名窮困學生的學費。

日治台南合同廳舍（中西區中正路119消防大樓舊址）修復後，台南消防史料館今年4月揭幕，展示多項消防硬體設備，且規劃紀念住吉秀松展區，當時住吉後代也來觀禮，且到青年路老宅參訪尋根。