搭公車要接地氣？ 阿婆趴地上看公車時刻表

2019-07-08 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣梅山鄉王姓鄉民，日前到梅山鄉圓環公車候車亭，發現一位阿婆趴在地上，以為阿婆因為天氣熱暈倒，想前往查看協助，才發現阿婆趴在地上，是為了看公車時刻表，他認為時刻表設計不符合人性需求，縣公車處應該改進。

嘉義縣公車管理處長郭良江表示，時刻表高度確有不周到之處，今天上午已到場改善，將時刻表貼在約腰肩以上適當高度，讓老人家不至於彎腰趴地吃力查看。

他說，該座站牌是106年9月底，配合梅山太平雲梯開放使用施做，目前縣轄內除了此座外，均無該樣式站牌。縣境內候車亭近日將張貼新時刻表，也會全面檢視各站牌、避免類似疏失，倘發現類似問題將立即改進。

王姓鄉民說，因為阿婆趴在地上看時刻表，他仔細查看，果然最後一排時刻表是緊貼地上，任誰都要趴著看，他自己身高170公分，如果要看下面幾排的時刻表，一樣或蹲或趴，非常吃力，而且離地面較近印刷字跡，也容易受潮受損模糊不清，建議時刻表版面的設計，字體大小、位置高低等，應符合使用者的習慣與需求。