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搭公車要接地氣？ 阿婆趴地上看公車時刻表

2019-07-08 14:09聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣梅山鄉王姓鄉民，日前到梅山鄉圓環公車候車亭，發現一位阿婆趴在地上，以為阿婆因為天氣熱暈倒，想前往查看協助，才發現阿婆趴在地上，是為了看公車時刻表，他認為時刻表設計不符合人性需求，縣公車處應該改進。

嘉義縣公車管理處長郭良江表示，時刻表高度確有不周到之處，今天上午已到場改善，將時刻表貼在約腰肩以上適當高度，讓老人家不至於彎腰趴地吃力查看。

他說，該座站牌是106年9月底，配合梅山太平雲梯開放使用施做，目前縣轄內除了此座外，均無該樣式站牌。縣境內候車亭近日將張貼新時刻表，也會全面檢視各站牌、避免類似疏失，倘發現類似問題將立即改進。

王姓鄉民說，因為阿婆趴在地上看時刻表，他仔細查看，果然最後一排時刻表是緊貼地上，任誰都要趴著看，他自己身高170公分，如果要看下面幾排的時刻表，一樣或蹲或趴，非常吃力，而且離地面較近印刷字跡，也容易受潮受損模糊不清，建議時刻表版面的設計，字體大小、位置高低等，應符合使用者的習慣與需求。

「要老人家接地氣？」嘉義縣議員何子凡說，公車站牌未能貼近使用者需求與人性化，尤其山區靠公車代步的老人家居多，老人家因為設施不當而趴地令人不忍，呼籲相關單位要全面檢視，不是只有現有設施，還有未來要規劃部份，都要做更貼心便民的考量。

嘉義縣梅山站公車時刻表緊貼地面，阿婆必須趴著貼地觀看。圖／讀者提供
嘉義縣梅山站公車時刻表緊貼地面，阿婆必須趴著貼地觀看。圖／讀者提供
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嘉義縣梅山站公車時刻表緊貼地面。圖／讀者提供
嘉義縣梅山站公車時刻表緊貼地面。圖／讀者提供
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縣公車處表示，今天上午已到場改善，將時刻表貼在約腰肩以上適當高度，讓老人家不至於...
縣公車處表示，今天上午已到場改善，將時刻表貼在約腰肩以上適當高度，讓老人家不至於彎腰趴地吃力查看。圖／嘉義縣公車處提供
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