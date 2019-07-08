賣冰阿伯默默清水溝10多年 社區變乾淨不淹水更無病媒

2019-07-08 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



雲林縣土庫鎮經營冰店的張墐鑫，10多年前一次趕著送冰，因下雨淹水出不去，發現是水溝淤塞所致，於是將心比心「不自掃門前雪」，開始當起社區清道夫，經常可見他的身影穿梭社區忙著清水溝，烈日當空或再難鑿的水溝蓋，他依舊親手清鑿，汗流夾背換來社區不淹水、無病媒，居民感謝不已。

打開工具箱，從鑿子、起子、鎯頭、小鋤到勺子，清水溝的工具一應俱全，63歲的張墐鑫承接家中祖傳「民權冰店」，因風味獨特成為知名的宴會冰品，10多年前，一次下大雨，他急著送冰到宴會，沒想到急雨讓店前馬路積水盈尺，怕耽誤客戶，車子拋錨也要將冰送到。

後來發現淹水是因水溝淤塞所致，張墐鑫從家前水溝清起，愈清範圍愈廣，見不得水溝髒的他，工作之餘就帶著工具四處清水溝，10多年來，住家方圓一、兩公里的水溝到處可見他清淤的蹤跡，此外遇路口有大樹或長草擋住視線，他也主動修剪，是社區公認好心的「賣冰伯仔」。

最怕水溝蓋掀不動，他說，許多溝蓋都因修路被卡住，清理不易，他只能用鑿子和鐵槌慢慢將溝蓋鑿開，的確很費力，但為能清淤還是得做，有時用繩、棍，使盡吃奶力才把溝蓋掀開。每次都清了幾十袋的汙泥，再請清潔隊運走。

「把清水溝當成運動！」張墐鑫說，水溝像社區的血管，一堵住環境就會出問題，何況清水溝不僅可運動健身，也讓水溝保持通暢，社區不淹水，乾淨無臭也少了病媒蚊，好處多多，何樂不為。