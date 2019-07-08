她嫁來台竟比越南還苦 獲全國孝行獎笑：最苦的已過

2019-07-08 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



41歲新住民李氏金線18年前遠嫁來台南下營，原希望能改善越南老家經濟，歷經丈夫、公公先後病故，日子比在越南清苦，她一肩挑起經濟重擔，照顧兩名兒子及婆婆重任，孝行感動鄉親，獲選為全國孝行獎殊榮，本月10日將北上獲表揚。

李氏金線在越南因兄弟姊妹達11人，生活困苦，23歲時為減輕家中負擔嫁來台灣，希望幫忙改善越南家中生活，丈夫有工作，她來台一年多後也補貼家用，先後生下兩個兒子，生活小康美滿。

結果沒幾年，丈夫罹患腦癌臥病在床，經濟重擔落在李氏金線身上；沒多久公公中風，更是雪上加霜，4年前先生過世，今年公公也撒手人寰，家中陷入困境，為公所列冊低收入戶。

不過，為撫養兩名就學兒子及照顧年邁及中風的婆婆，李氏金線在某電宰場工作，有時還得半夜出門，一度婆婆誤認摸黑外出遊玩，獲知後心疼媳婦不已。

直到8年後，李氏金線的父親從越南來台灣探視，不捨李氏金線在台灣受苦，苦勸她帶著孩子回越南，但考量到孩子未來的發展，她仍繼續留在台灣，如今雖然丈夫、公公相繼過世，仍繼續照顧婆婆與兩個就學中的孩子，展現的感人母愛與孝心，真的讓人感動。

「她是『越南的台灣阿信』！」提報李氏金線參選全國孝行獎的下營區賀建里長柯玉堂表示，李氏金線嫁來台灣生活，比在越南還苦，嫁來台也不敢回越南探親，生活有苦擔下來，沒有抱怨。

下營區長姜家彬說，曾有人建議李氏金線將丈夫送到安養機構，因擔心養安機構不能妥善照顧，李氏金線拒絕，犧牲自己休息時間，為了一天6次管灌餵食奔波工作場所與家中，直到丈夫病故才結束這般奔波。