樟湖國中小8月起公辦民營 派任新校長月底即退休惹議

2019-07-08 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣樟湖生態國民中小學今年8月起公辦民營，傳出派任新校長已是屆齡退休，任期僅24天本月底即退休，引發議論；雲林縣府教育處長邱孝文表示，任用程序一切符合規定，新任校長不會因此增加退休俸。

一名樟湖國中小老師昨天在臉書發文，他說，「縣府將派任陳姓候用校長到校上任，不免又讓人擔憂了起來，因為這位候用校長今年8月1日便得屆齡退休，如果該新校長在7月派任樟湖，最多也只能擔任20多日的校長，隨即就得退休...」。

貼文一出引發熱議，許多人留言說「不可思議」、「會不會太誇張」、「當校長退休金比較多是嗎？」等留言。

邱孝文表示，新派任的陳姓候用校長在教育界服務40多年，為給學生學習終生典範，直到60多歲考上校長，近幾年因為年金改革關係，國中校長多數延退因此沒有出缺，陳校長也依規定甄試、儲訓並到縣府實習3年多，取得候用校長資格。

他說，樟湖國中小學8月起公辦民營，該校是四學期制，7月5日已學期結束，該校代理校長陳清圳返回華南國小，因此6月遴選校長時，提案通過該位陳姓候用校長到任樟湖國中小學。

邱指出，新派任陳姓校長剛好在月底退休，剛好有此契機，讓在教育界奉獻40載老兵一圓校長夢，陳校長到任也因校方學期結束，不會影響校方作業，一切合情合理合乎法規。