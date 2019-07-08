影／反對農委會「堆肥中心」進駐 居民揚言誓死抗爭

2019-07-08 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



農委會有意在台南設置「農業循環資源利用中心」，傳出台糖白河崁頭農場也是評估地點之一，消息傳出，地方一面倒反對，上午市議員張世賢率領鄉親前往市府農業局遞交連署書，預定明天還要去現場拉布條抗爭，誓死抗爭到底。

張世賢、白河農會理事長吳清泉、崁頭里長陳惠君、崁頭社區發展協會理事長王西雄等人向農業局長李朝塘遞交由里民簽署的連署書，張世賢等人說，農委表示選址要鄰近畜牧集中區，且距離民眾住家要有一定距離，當地非畜牧集中區，沒有理由外地酪農和雞農賺錢，卻把每年幾十萬噸動物排泄物運到地方，里民們絕對不會接受。

「就隔一條馬路，真的吃居民夠夠！」崁頭里長陳惠君表示，居民們獲知後都相當憤慨，明天還會在當地拉布條抗爭，她說，居民們已經表達，一旦進駐，一定圍路抗爭到底，希望中央重視基層聲音深入評估。

陳惠君也表示，崁頭里每年「東山佛祖遶境民俗節慶活動」是台南相當重要節慶，活動期間若飄異味造成信眾觀感不佳，且當地里內道路狹小，不利大型車輛進出。

李朝塘接下連署書後表示，市長黃偉哲對此相當重視，指示要求零汙染、零臭味、遠離社區為前提，在居民反對下不可能貿然同意設置，農業局會向農委會轉達地方心聲。