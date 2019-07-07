永康社大成果展 市長黃偉哲共襄盛舉

2019-07-07 23:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



台南永康社區大學於今天下午，在大灣高中校本部禮堂舉辦108年春季班成果展示暨108 年秋季班課程博覽會，會場內的創意市集DIY體驗攤位32個，更有超過14組課程帶來精彩絕倫的舞台表演，共有社大學員與民眾約500人前來共襄盛舉，場面熱鬧非凡。

本次活動入口意象展現永康社大持續深耕流域聚落的精神，意象呈現鹽水溪流域內的生態，包含西半部首見彎紋細棘鰕虎魚，以及棲息地於鹽水溪南岸的諸羅樹蛙等諸多生物，讓民眾能透過牆面讓學員更加認識鹽水溪生態。

永康社大多年來對永康在地的人文與環境特色，不斷的進行探索，經過不斷的深入踏查與研究，成就了目前推動的「鹽水溪流域守護願景」，也讓不管是社大的講師、學員或社區的民眾，都有機會更深一層的認識臺南的母親之河鹽水溪的文化資產與自然生態。

活動開場便由變身太鼓の達人(進階)班級帶來磅礡的「疾風」，震撼人心的鼓聲，不僅敲響成果展的序幕，也讓活動充滿朝氣。台南市長黃偉哲更親臨現場，除了感謝各界對於永康社大的關心與支持，也勉勵大家繼續走在終身學習的道路。