消防隊新建大樓經費不足 他募200萬幫忙還捐車

2019-07-07 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣消防局在太保市成立嘉太分隊，新建辦公廳舍四月完工，至今仍等待驗收、使照、裝潢，太保分隊義消顧問團長涂南昌直言，去年為順利發包興建，分隊大樓採用「減項發包」，減到內部許多裝潢工程都「沒了」，他已自籌、爭取贊助約200萬，要助消防隊盡快搬新家。

嘉義縣消防局副局長蔡建安表示，嘉太分隊新建大樓今年4月竣工，已通過初驗，目前仍在驗收、申請使用執照，後續還編有80餘萬預算，驗收後可進場施工，太保分隊人員車輛預定8月底進駐，應該不會有設備不足問題。

資深消防員表示，消防分隊除了硬體建築遮風擋雨，更重要的提供消防員辦公、住宿環境，也要有消防設備存放空間、寢室、空調，維持生活基本需求，聽說這次興建嘉太分隊，縣府預算不足，連地板、圍牆都靠民間贊助，真的要感謝民間贊助商。

涂南昌說，去年興建嘉太分隊發包，外圍牆、空調設備都「減」掉了，2到5樓地板也僅是粗胚，日前他除了自籌，也向其他廠商爭取贊助，總金額約200萬，已購入一批塑膠地板，空調、圍牆、停車場經費也到位，只要驗收通過即可施工。