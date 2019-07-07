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沙雕展前演布袋戲 國小生另類學習體驗

2019-07-07 18:24聯合報 記者謝進盛╱即時報導

由交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦「2019一見雙雕藝術季」，今天在馬沙溝3D彩繪村的「戲說英雄」沙雕展旁，邀請台南市北門區文山國小師生布袋戲演出，新鮮有趣組合，意外吸引遊客駐足觀賞。

文山國小校長謝辰育表示，培育著學子們學習布袋戲已進入第3年了，今天率6位老師以及12位學生通力合作演出「五府千歲大戰囝仔公」，這些小小操偶師年紀最小9歲，最大12歲，他們運用平日的課餘時間或暑假期間不斷練習。

雲管處表示，在南鯤鯓代天府中的五府千歲，可是西南沿海地區最廣為人知的五位王爺的傳奇故事，透過文山國小師生用布袋戲方式演出來，與「2019一見雙雕藝術季」馬沙溝副展區的沙雕主題-「戲說英雄」可說是相互呼應，民眾在戲棚前看戲，巧妙地融入展品之中。活動現場還有免費彩繪戲偶的DIY活動，讓傳統戲偶文化，透過沙雕作品、布袋戲讓民眾回味起那段廟前看戲的美好時光。

目前在「雲嘉南，好好玩!!」的FB粉絲專頁中，還推出互動貼文抽獎活動「2019一見雙雕藝術季，今年好好拍！」，只要在「七股鹽山」、「台灣鹽博物館」、「馬沙溝3D彩繪村」三個展區中，拍下一張最具創意的照片，上傳至粉絲頁中的置頂貼文留言處，就有機會於7月15日抽中精美紀念品(喔熊頭巾)一份。更多相關活動訊息，請電洽（06）7861017或搜尋「雲嘉南，好好玩!!」臉書粉絲專頁查詢。

「2019一見雙雕藝術季」，今在馬沙溝3D彩繪村，邀請台南市北門區文山國小師生布...
「2019一見雙雕藝術季」，今在馬沙溝3D彩繪村，邀請台南市北門區文山國小師生布袋戲演出。圖╱雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
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雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦「2019一見雙雕藝術季」，馬沙溝3D彩繪村的「戲...
雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦「2019一見雙雕藝術季」，馬沙溝3D彩繪村的「戲說英雄」沙雕展，遊客穿梭。圖╱雲嘉南濱海國家風景區管理處提供
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布袋戲沙雕彩繪村
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