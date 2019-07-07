翁章梁訪日本 爭取長照、銀髮產業嘉義投資

2019-07-07 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣長翁章梁今天參訪日本大阪新日本理化公司，與panasonic大阪中心，所生產的高齡友善用品與長照輔助設備，由於嘉義縣即將進入高齡社會，計畫籌設長照產業園區，縣府團隊希望汲取日本先進與人性化的長照經驗，跨出高齡友善環境的一大步。

翁章梁表示，希望藉由這次參訪與交流，讓縣府團隊未來籌建長照產業園區，提供企業對高齡居家設備的設計與發展，有務實想法，對於長照機構、長照產業發展，以及嘉義縣高齡友善環境提升有正面幫助。

大阪新日本理化公司在京都創廠，總公司設在大阪，從事界面活性炭、天然油酯溶劑提煉，及各種有機合成酸化等產品，今年創立100週年。日本理化公司投資嘉義縣台灣新日化公司，是太保市水牛厝公園的OT廠商，水牛厝公園OT案已完成簽約，待確認投資計畫書後，即可點交、裝修與運營。

新日本理化與台灣新日化公司攜手從事高齡友善產品，包括以茶葉中的兒茶素當材料，研發高齡無刺激洗髮精、以柿葉為材料製作高齡用肥皂、除臭劑等，可以去除高齡者因新陳代謝趨緩產生的體味。

另外，新日本理化公司對廢棄物減量、廢熱與廢液處理再利用技術也有獨特的作法，嘉義縣計畫在馬稠後工業園區籌建長照產業園區，翁章梁特別邀請新日本理化公司來嘉義縣投資，獲得正面回應，表示將與台灣新日化公司評估設廠。