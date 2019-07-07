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15年來不中輟 妙惠居士林辦七股課後輔導班助弱勢學子

2019-07-07 14:22聯合報 記者謝進盛╱即時報導

默默耕耘地方照顧偏鄉弱勢學子15年，台南七股妙惠居士林慈善會創辦七股區國小課後義務輔導班舉行結業典禮，主辦單位感謝各界人士對這群弱勢家庭孩子的鼓勵、關懷。

結業典禮安排在七股區大埕里漁民活動中心舉行，包括市議員方一峰、蔡蘇秋等人都出席致意，該慈善會創辦人吳文正表示，從15年前國小課後輔導班，到4年前國中課後輔導班(昭明國中及後港國中)，再到去(107)年增加高中課後導輔班(北門高中)，已有204位學童接受義務課後輔導。而今年是第一次國小、國中、高中一起聯合舉辦結業典禮。

吳文正說，這些接受課輔班輔導的學生，都是單親或隔代教養家庭經濟狀況不佳者，希望這些學生不因環境因素而影響行為走偏造成社會問題，因而創辦七股區國小義務課後輔導班。

他指出，4年前增加國中課後輔導班銜接(昭明國中及後港國中)，主要是國小進入國中這個階段，小朋友最容易在個性及價值觀產生偏差，一旦走偏就很難再拉回來，而去年增加高中班(北門高中)，則是給予想繼續升學學生沒有後顧之憂的就讀環境。

妙惠慈善會執行長魏璟芳也說，今年共有24位學生參加聯合結業典禮，統計至15屆國小學生結業人數有139位，至第四屆國中結業學生人數有63位，高中結業學生因是第一屆僅2位，分別考取陸軍專科學校與警專，相當不簡單。

妙惠居士林顧問也是佳里奇美醫院公共事務室專員林正雄依往例，向院內同仁及朋友共同募款近19萬元，除將款項購買6輛腳踏車贈送予今年6位國小結業學童外，餘款則捐贈妙惠居士林(妙惠慈善會)繼續照顧弱勢小朋友。

妙惠居士林委員楊正民及吳啟昌與佳里區全家利茶行老闆林東和共同合贈手錶給今年自課輔班結業24名學生，台南將軍正億棉廠寢具董事長吳松儒送給每位學童１張涼被及１只記憶力枕，滿滿的愛心讓所有學童歡喜滿載而歸。

默默耕耘地方照顧偏鄉弱勢學子15年，妙惠居士林創辦台南七股區國小課後義務輔導班，...
默默耕耘地方照顧偏鄉弱勢學子15年，妙惠居士林創辦台南七股區國小課後義務輔導班，今舉行結業典禮，市議員方一峰（左三）出席向創辦人吳文正（左四）致意。圖/妙惠居士林慈善會提供
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默默耕耘地方照顧偏鄉弱勢學子15年，妙惠居士林創辦人吳文正（右一）創辦的台南七股...
默默耕耘地方照顧偏鄉弱勢學子15年，妙惠居士林創辦人吳文正（右一）創辦的台南七股區國小課後義務輔導班，今天舉行結業典禮。圖/妙惠居士林慈善會提供
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正億棉廠寢具董事長吳松儒（右二）送給每位學童１張涼被及１只記憶力枕，滿滿的愛心讓...
正億棉廠寢具董事長吳松儒（右二）送給每位學童１張涼被及１只記憶力枕，滿滿的愛心讓所有學童歡喜滿載而歸。圖/妙惠居士林慈善會提供
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妙惠居士林顧問也是佳里奇美醫院公共事務室專員林正雄（黃色衣服）依往例，募款近19...
妙惠居士林顧問也是佳里奇美醫院公共事務室專員林正雄（黃色衣服）依往例，募款近19萬元，除購買6輛腳踏車贈送給6名國小結業學童，餘款則捐贈妙惠居士林繼續照顧弱勢小朋友。圖/妙惠居士林慈善會提供
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