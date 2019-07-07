六輕氣爆賠償談不攏 張麗善：沒有談妥、沒有復工

2019-07-07 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣麥寮鄉六輕工業區台化芳香烴三廠今天4月發生氣爆，周邊農、漁養殖業與住宅受損，台西、麥寮與六輕賠償問題迄今仍未談妥，雲縣府也遭地方質疑未善盡監督責任，對此，張麗善指出，沒有談妥賠償、沒有復工操作。

張麗善在臉書寫下，六輕氣爆至今，台塑與災民仍未談妥賠償，縣府團隊一直以來的立場就是「沒有談妥賠償、沒有復工操作」。因此在台塑與災民達成災害賠償共識前，縣政府不會發放台化芳香烴三廠的操作許可。

另外，基於台化復工的權責在勞動部職業安全衛生署，針對這點，縣府也持續敦請中央政府對於復工申請嚴格審查。

自4月7日六輕氣爆後，依據相關災害救助辦法，縣府在第一時間即指示由氣爆所在之鄉鎮公所受理申請發放賠償金，縣府則進行監督管理及制度面審視，並成立六輕工安事故調查監督小組還原事故真相，究責六輕。

她說，台塑提出要與地方建立「溝通平台」，她也早在4月8日的氣爆後續說明記者會中即要求，台塑、中央政府以及雲林縣建立 三方溝通平台，以強化相關單位通報機制，並就重大工安事件成立救災應變現場指揮作業，最好的方式就是中央政府在雲林設立 國家級災害應變中心，以及針對麥寮六輕成立專屬「環境事故專業技術小組（毒災應變隊）」。

張麗善指出，台塑六輕加入雲林這片家園也已經超過20年，雙方關係應為共存共榮、互依互賴，然而六輕工安事故頻傳，也著實讓雲林民眾深感不安。