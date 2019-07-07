催生台南國際芒果節首度官田入列 黃偉哲被鄉親讚爆

2019-07-07 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



催生台南國際芒果節首度官田入列，台南市長黃偉哲今天出席活動時獲得鄉親們熱情掌聲回應。

2019台南國際芒果節-官芒南瀛田蜜仲夏今在官田渡頭芒果集貨市場登場，會場安排有芒果果雕與創意料理展示，更有芒果冰淇淋及鮮芒果限時限量特價促銷，冰淇淋每杯10元，鮮芒果3公斤裝100元等好康，會場還有芒果醬DIY、情人果壽司DIY等，邀請各地遊客來體驗。

黃偉哲致詞時表示，第一次國際芒果節在官田舉辦，這是遲來的正義，因官田是台南芒果生產第四大產區，山區都已經辦過了，今年一定要移來官田辦，未來還要在大內辦，我們溪北地區都有生產芒果，台南芒果最有名的，外界都會想到玉井、南化，其實官田芒果一點也不輸山區芒果，甚至，官田芒果乾早就賣完了，新鮮的芒果現在正要開始(販售)，無論曬乾的也好、新鮮的也好，都是最優質的官田芒果。

官田農會總幹事林正容表示，官田區芒果種植面積323公頃，今年產量約2746公噸，品種以愛文、黑香數量為主，其中，官田大崎里黑香產量，就占全台6成，他特別透露說，今年台南國際芒果節能增加在官田舉辦，要特別感謝市長黃偉哲，是黃主動積極關切，促成這次芒果節活動，台下鄉親聞訊也頻頻熱烈掌聲回應。