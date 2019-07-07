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催生台南國際芒果節首度官田入列 黃偉哲被鄉親讚爆

2019-07-07 13:06聯合報 記者謝進盛╱即時報導

催生台南國際芒果節首度官田入列，台南市長黃偉哲今天出席活動時獲得鄉親們熱情掌聲回應。

2019台南國際芒果節-官芒南瀛田蜜仲夏今在官田渡頭芒果集貨市場登場，會場安排有芒果果雕與創意料理展示，更有芒果冰淇淋及鮮芒果限時限量特價促銷，冰淇淋每杯10元，鮮芒果3公斤裝100元等好康，會場還有芒果醬DIY、情人果壽司DIY等，邀請各地遊客來體驗。

黃偉哲致詞時表示，第一次國際芒果節在官田舉辦，這是遲來的正義，因官田是台南芒果生產第四大產區，山區都已經辦過了，今年一定要移來官田辦，未來還要在大內辦，我們溪北地區都有生產芒果，台南芒果最有名的，外界都會想到玉井、南化，其實官田芒果一點也不輸山區芒果，甚至，官田芒果乾早就賣完了，新鮮的芒果現在正要開始(販售)，無論曬乾的也好、新鮮的也好，都是最優質的官田芒果。

官田農會總幹事林正容表示，官田區芒果種植面積323公頃，今年產量約2746公噸，品種以愛文、黑香數量為主，其中，官田大崎里黑香產量，就占全台6成，他特別透露說，今年台南國際芒果節能增加在官田舉辦，要特別感謝市長黃偉哲，是黃主動積極關切，促成這次芒果節活動，台下鄉親聞訊也頻頻熱烈掌聲回應。

除黃偉哲外，包括立委郭國文、市府農業局長李朝塘、官田區長顏能通 、市議員尤榮智、吳通龍、官田農會總幹事林正容等人出席，市議員陳秋宏因父喪，其服務處助理李淑鳳也主動到場，一行人用具體行動，表達對官田芒果節產業活動重視。

官田芒果乾供不應求，立委郭國文（右起）、市長黃偉哲、農業局長李朝塘、官田農會總幹...
官田芒果乾供不應求，立委郭國文（右起）、市長黃偉哲、農業局長李朝塘、官田農會總幹事林正容、官田區長顏能通等人齊推薦。記者謝進盛／攝影
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催生台南國際芒果節首度官田入列，台南市長黃偉哲今天出席活動時獲得鄉親們熱情掌聲回...
催生台南國際芒果節首度官田入列，台南市長黃偉哲今天出席活動時獲得鄉親們熱情掌聲回應。記者謝進盛／攝影
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官田農會總幹事林正容透露，台南國際芒果節首度官田入列，市長黃偉哲是最大推手。記者...
官田農會總幹事林正容透露，台南國際芒果節首度官田入列，市長黃偉哲是最大推手。記者謝進盛／攝影
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2019台南國際芒果節-官芒南瀛田蜜仲夏今在官田渡頭芒果集貨市場登場，現場安排吃...
2019台南國際芒果節-官芒南瀛田蜜仲夏今在官田渡頭芒果集貨市場登場，現場安排吃芒果趣味競賽。圖/台南市政府農業局提供
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官田芒果品質一點也不輸山區芒果，過去因知名度不足吃虧。記者謝進盛／攝影
官田芒果品質一點也不輸山區芒果，過去因知名度不足吃虧。記者謝進盛／攝影
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台南市長黃偉哲（中）等人齊推薦官田芒果好滋味。記者謝進盛／攝影
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