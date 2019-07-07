連續3天好棒棒球營 雲林家扶80孩童歡度暑假

2019-07-07 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



暑假到來，雲林縣東勢陽光野球協會昨天起連續3天，在褒忠國小辦理「雲林家扶活力陽光家扶好棒棒球營」，邀請雲林家扶80名孩童參與，度過3天充實且歡樂的棒球營隊。

營隊由陽光野球協會教練張源和率領協會科班球員，帶領孩童認識棒球基本規則及團隊合作的精神，3天的營隊規畫了棒球規則簡介、投打跑守訓練、九宮格PK賽以及最後一天的分組對抗賽，希望能帶給孩童充實又有意義的暑假時光。

不少小朋友是第一次接觸棒球，家扶兒童陳珮妤表示，她常常在電視上看到棒球比賽時，都覺得棒球很好玩，還有棒球球員很帥氣的揮棒、接球，這次她第一次打棒球，所以很高興能夠參加棒球營，讓她也能跟朋友一起玩。

已經參加過一次棒球營活動的陳信友說，他覺得棒球真的很有趣，會讓人想要再參加一次，可以認識新的朋友，一起認識棒球規則、進行九宮格投球比賽，最後還有分組對抗賽，都很好玩。

立委蘇治芬、行政院雲嘉南聯合服務中心執行長許根尉、四湖鄉張蘇國瓏與中華職棒大聯盟秘書長馮勝賢，這3天也陸續蒞臨與家扶兒同樂。

雲林家扶主任廖志文表示，很感謝東勢陽光野球協會今年邀請家扶學童參加棒球營隊，讓孩童度過有意義且充實暑假，也培養孩童養成正確運動觀念，並在團隊中互助合作、鍥而不捨的精神。