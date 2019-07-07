親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／火腿拚橫掃樂天 王柏融第三打席內滾出局

是扇不是刀！北捷誤傳持刀男 監視影像確認是摺扇

連續3天好棒棒球營 雲林家扶80孩童歡度暑假

2019-07-07 12:34聯合報 記者李京昇╱即時報導

暑假到來，雲林縣東勢陽光野球協會昨天起連續3天，在褒忠國小辦理「雲林家扶活力陽光家扶好棒棒球營」，邀請雲林家扶80名孩童參與，度過3天充實且歡樂的棒球營隊。

營隊由陽光野球協會教練張源和率領協會科班球員，帶領孩童認識棒球基本規則及團隊合作的精神，3天的營隊規畫了棒球規則簡介、投打跑守訓練、九宮格PK賽以及最後一天的分組對抗賽，希望能帶給孩童充實又有意義的暑假時光。

不少小朋友是第一次接觸棒球，家扶兒童陳珮妤表示，她常常在電視上看到棒球比賽時，都覺得棒球很好玩，還有棒球球員很帥氣的揮棒、接球，這次她第一次打棒球，所以很高興能夠參加棒球營，讓她也能跟朋友一起玩。

已經參加過一次棒球營活動的陳信友說，他覺得棒球真的很有趣，會讓人想要再參加一次，可以認識新的朋友，一起認識棒球規則、進行九宮格投球比賽，最後還有分組對抗賽，都很好玩。

立委蘇治芬、行政院雲嘉南聯合服務中心執行長許根尉、四湖鄉張蘇國瓏與中華職棒大聯盟秘書長馮勝賢，這3天也陸續蒞臨與家扶兒同樂。

雲林家扶主任廖志文表示，很感謝東勢陽光野球協會今年邀請家扶學童參加棒球營隊，讓孩童度過有意義且充實暑假，也培養孩童養成正確運動觀念，並在團隊中互助合作、鍥而不捨的精神。

東勢陽光野球協會理事長林惠如表示，感謝雲林縣議會副議長蘇俊豪、鈺齊國際、斗南鎮民代表會主席陳麗蘭、古坑國中棒球隊後援會長尤涵芸及善心人士為營隊奔走、籌措經費，讓營隊順利成功。

教練教孩子們認識基本棒球知識。記者李京昇／攝影
教練教孩子們認識基本棒球知識。記者李京昇／攝影
分享
孩子們在豔陽下快樂打棒球。記者李京昇／攝影
孩子們在豔陽下快樂打棒球。記者李京昇／攝影
分享
雲林縣東勢陽光野球協會昨天起連續3天，在褒忠國小辦理「雲林家扶活力陽光家扶好棒棒...
雲林縣東勢陽光野球協會昨天起連續3天，在褒忠國小辦理「雲林家扶活力陽光家扶好棒棒球營」，邀請雲林家扶80名孩童參與。記者李京昇／攝影
分享
陽光野球協會教練教孩子投球姿勢。記者李京昇／攝影
陽光野球協會教練教孩子投球姿勢。記者李京昇／攝影
分享
九宮格投球遊戲讓孩子們玩得不亦樂乎。記者李京昇／攝影
九宮格投球遊戲讓孩子們玩得不亦樂乎。記者李京昇／攝影
分享
教練指導孩童們正確姿勢。記者李京昇／攝影
教練指導孩童們正確姿勢。記者李京昇／攝影
分享

炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

放生逾百寵物鳥遭批 寺方道歉

2019-07-06 23:54

愛文芒果進軍日本 「劉老師」助行銷

2019-07-06 23:53

員警假日用心小朋友快樂學習預防犯罪 日本夫婦也說讚

2019-07-06 19:52

勇警大量輸血仍不治 民眾受感召嘉義捐血量大增5成

2019-07-06 19:38

影╱黃偉哲登革熱取消訪日行銷愛文芒果 太太代打展親和力

2019-07-06 18:45

免租金 雲林縣第一個青年創業基地開放報名了

2019-07-06 17:53

搶救領航鯨現窘境 紐西蘭NGO快遞伸援手

2019-07-06 10:20

台南二寮連8周辦雲海音樂會 追日出雲海還可觀星

2019-07-06 09:53

台南替代役臥虎藏龍 李天祿徒孫布袋戲英文嘛也通

2019-07-06 09:34

比照南科考古園區 詩人渡也促魚寮遺址發展文化觀光

2019-07-06 09:00

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

名下農舍遭質疑違建 李佳芬回應了

2019-07-06 15:05

他2年遇2隻山羌 網友爆25年前暖暖還撞見台灣黑熊

2019-07-06 23:29

彰化新測速王半年抓1.1萬件 進帳2千萬

2019-07-06 23:37

李佳芬名下農舍疑違建拆除中 雲縣府：若屬實依法辦理

2019-07-06 17:26

影／8年級生返鄉創業攤車咖啡 推動減塑理念

2019-07-06 21:47

林國慶公益簽唱加文山伯魚丸湯義賣 280萬捐登革熱防疫

2019-07-06 23:30

6月過了還能賞螢火蟲？土城猴洞8月前都能看到

2019-07-06 15:29

上國道省40分鐘！中科西南向聯外道路今動工

2019-07-06 14:58

最美「多良火車站」 貼心設施變多了

2019-07-06 09:46

高雄各警分局 申領車禍初判表全年無休

2019-07-06 20:19

台東阿美族莿桐部落辦海祭 意外撿到5公尺長地震魚

2019-07-07 11:08

千年老樟樹險些變日本浴桶 苗栗老樹傳奇多

2019-07-07 07:51

和平島音樂祭今晚浪漫登場 美樂伴郵輪、夕陽、沙灘

2019-07-06 20:35

獨居墳地旁病婦被偷到家不成家 衡山南二團動員修繕

2019-07-06 16:59

苗栗將公告首批59棵受保護樹木

2019-07-06 23:17

恆春全民大摸彩又來了 數千鎮民烈日下苦等中獎

2019-07-06 16:20

南迴公路新建草埔隧道 工程人員搏命拚來年底通車

2019-07-06 19:51

屏東兒童狂歡節今起跑 孩子玩瘋不想回家

2019-07-06 14:00

台南愛文芒果進軍日本超市 黃偉哲夫人代打拚業績

2019-07-06 14:57

府城議長盃全國中等學校籃球賽今登場 1200人開打

2019-07-06 14:12

南迴公路拓寬 12月20日通車

2019-07-06 23:57

免租金 雲林縣第一個青年創業基地開放報名了

2019-07-06 17:53

勇警大量輸血仍不治 民眾受感召嘉義捐血量大增5成

2019-07-06 19:38

不管叫新北小卷或基隆鎖管 侯友宜、林右昌共推美味

2019-07-06 19:49

坍塌、湧水… 草埔隧道「搏命」完工

2019-07-07 00:17

影／美的饗宴 台日玻璃藝術交流展登場

2019-07-06 14:58

200名總年齡逾萬長輩粉墨登場 自己的故事自己表演

2019-07-06 23:16

建築融綠林 閱書也閱風景

2019-07-06 23:50

花蓮智慧公車站牌啟用 5種語言都能通

2019-07-06 17:14

影╱黃偉哲登革熱取消訪日行銷愛文芒果 太太代打展親和力

2019-07-06 18:45

員警假日用心小朋友快樂學習預防犯罪 日本夫婦也說讚

2019-07-06 19:52

台中綠柳川「滅川」傳言？ 中市府：政府應保育水資源

2019-07-07 12:16

推城市閱讀 高市圖服務0到100歲

2019-07-06 23:52

照顧自閉症患者 黎明教養院籌建喜樂園今動土

2019-07-06 19:56

新竹市百貨商場暑假開戰 Hello Kitty也來湊熱鬧

2019-07-07 11:40

紫藤廬整修 明起到9月底休館

2019-07-07 00:11

新北雙溪荷花季 白天黑夜都可賞蓮

2019-07-06 22:42

暫拋BOT廠商合約爭議 大鵬灣水上活動熱力四射

2019-07-06 14:56

大溪警分局 暑假少年漆彈體驗營

2019-07-06 16:27

新北土城猴洞生態園區 來看藍鵲、螢火蟲

2019-07-06 22:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top