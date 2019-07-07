前進台北 台南芒果掀熱潮香港遊客也來搶

2019-07-07 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



進入台南芒果盛產期，台南市副市長許育典今帶領農業局暨展售團隊，前往台北希望廣場行銷芒果，又紅又甜的愛文芒果大受歡迎，現場除芒果展售品嘗，還邀請樂團演出及消費滿額送、造形氣球表演贈送炒熱氣氛。

今年台南芒果收成好，品質優，許育典今帶領農業團隊到台北希望廣場推廣愛文芒果，產地直送，現場民眾反應熱烈，大口品嘗，也紛紛掏腰包購買，現場展售的芒果供不應求，還有香港遊客也加入搶購大啖芒果冰，大呼過癮。

許育典、市府農業局副局長李建裕、農委會農糧署作物生產組長徐煇妃等人，上午共同揭開裝著氣球的箱子，一顆顆飛向天空的氣球，象徵台南芒果名揚國際、行銷世界。

許育典表示，台南是芒果的故鄉，種植面積超過8000公頃，約占全國一半，產區集中在玉井、大內、楠西、官田、南化、左鎮等區，今年產量比去年增加近兩成，因為外銷產量增加，價格和去年相同。

目前產區農民忙著採收，各農會協助運銷，產區也紛紛舉辦芒果節相關活動，有採果、烘焙、創意料理芒果餐等不同主題活動。許育典也邀請大家，來台南參加目前正熱鬧舉辦的台南國際芒果節，品嘗芒果的好滋味。