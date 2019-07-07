雲林愛無礙協會手搖車隊出發！跨越障礙、攜手傳愛

2019-07-07 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林縣愛無礙協會辦理「跨越障礙 攜手傳愛」活動，手搖車隊今天早上從斗南田徑場出發，稍早抵達林內同仁仁愛之家與長輩歡度周日假期，傳遞愛與關懷。

立法委員劉建國、林內鄉長張維崢、雲林縣議員江文登與張庭綺等人，今天也到場迎接愛無礙手搖車隊，並騎乘手搖車與協會成員共同前往林內同仁仁愛之家。

劉建國特別牽線長期支持公益的跨國企業，暖心送愛再贈8部手搖車給雲林縣愛無礙協會，他說，雲林縣公共無障礙交通不普及遠不及都會城市，跨國企業暖心送愛期待社區的身障朋友與機構長者都能感受到社會的溫暖與關愛。

張維崢得知協會將舉辦活動，特別邀請林內同仁仁愛之家共襄盛舉，讓身障朋友可以走出戶外透過手搖車運動健身，也安排愛無礙口琴班、葉子陪騎車隊、北和社區太鼓隊、靖興律動班一起演出，陪伴長輩共度周末。

雲林縣愛無礙協會理事長陳明瑟、總幹事陳彥廷表示，去年愛無礙手搖車隊讓身障者有機會走遍了雲林20鄉鎮、300公里，今年上半年又完成了共19鄉鎮、350公里的縣內鄉鎮及跨雲林、彰化、南投縣巡禮。

沿途走訪雲林各大廟宇、四湖箔子寮3D彩繪村、和風山寨、水里火車站鐵馬驛站等景點，這些地方對許多身障者都是第一次去的景點，盼藉由走訪地方，促進身障者身心健康。