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台南芒果進軍日本超市 業績上看25公噸

2019-07-06 23:23中央社 台南6日電

台南愛文芒果正盛產，台南市政府拓展海外行銷，6日抵達茨城縣筑波市，並跟York benimaru會談討論銷售事宜。去年創下13公噸的好成績，今年預計業績上看25公噸。

這次訪問團出訪展現出台南市政府帶領台南芒果打入國際盃的決心，雖然市長黃偉哲因坐鎮登革熱防治取消行程，但妻子劉育菁仍自費參與，顯示對日方的重視，以及城市行銷的關心。

在筑波市的York benimaru分店舉辦的台南芒果試吃販售會上，出席的劉育菁、市府副秘書長王揚智親切邀請試吃，香氣濃郁的台南愛文芒果，吸引日本民眾好奇停下腳步，顯得頗感興趣。

現場陳列許多碩大鮮紅的台南愛文芒果，還有芒果製成的甜點，非常吸睛，這些銷日的台南芒果不僅品質良好，而且價格親民，難怪讓一向喜愛芒果的日本人趨之若鶩。

York benimaru公司是日本7-11關係企業，去年起透過台灣裕毛屋企業股份有限公司的日本總公司裕源株式會社牽線，跟台南市合作引進產地直送的台南愛文芒果，直接在旗下各分店販售，廣受消費者好評，創下售出13公噸的好成績。

因此今年再接再厲從進口，在旗下305間分店（York benimaru超市225家、York-mart 80家)的「台灣物產展」銷售活動中販售，預計業績上看25公噸（約5000箱），明年則希望能一口氣增加5倍。

一直積極為台南農產找出路的台南市政府表示，3月初York benimaru就派員來台南考察產區，並洽談芒果及後續鳳梨直送外銷事宜，顯示台南水果的高品質，能通過日本連鎖體系嚴格的產品要求，深具外銷發展潛力。

若能妥善輔導農民，並在產銷體制上跟日本通路商建立固定合作模式，可透過增加收益幫助農民創富，同時也能建立日本消費者對台南優質芒果印象，是最佳的雙贏策略。

芒果農民甜點
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