金曲獎得主東石海之夏開唱 下雨澆不熄歌迷熱情
嘉義縣政府主辦的暑假重頭戲「2019東石海之夏」，今天在東石漁人碼頭盛大開幕，從下午開始處處有驚喜，遊客品嚐在地鮮蚵、參加DIY玩沙捏陶活動、席地野餐欣賞夕陽晚霞、在「台誌美嘉人」裝置藝術前體驗當國際雜誌封面主角樂趣，雖突然降下陣雨，晚間電音DJ仍舊狂歡開場，金曲歌手接連登場，全場歌迷熱情不減，嗨不停！
晚間6點熱力四射電音DJ秀開場炒熱氣氛，音樂祭女王圓圓登台主持，獲頒第30屆金曲獎「最佳新人獎」的全才型音樂歌手ØZI，與拿下「最佳國語專輯獎」的實力派歌手孫盛希，重現膾炙人口魅力金曲，前MP魔幻力量成員鼓鼓演唱台劇「最佳利益」創作片頭曲「K.O.」與必備嗨歌「乎乾」，載歌載舞，動感十足；集性感與甜美於一身的宅男女神邵雨薇，和從泰國遠道而來的音樂神童蓋兒獻唱同歡。
活動期間下午3點半至5點舉辦親子DIY玩沙捏陶趣活動，開放報名當日就額滿，反應熱烈，透過沙畫創作與板陶窯壓模體驗，讓遊客留下在東石海之夏的美好回憶。
今年海之夏邁入第13屆，改變過往型態，連續2個周末帶來不同風格精采晚會，活動加入行銷東石最有名的蚵仔，明天舉辦台啤豪爽夜，爽樂團、藍色狂想Super Band演唱，讓遊客來到東石吹海風、聽音樂、嘗海鮮、吃燒烤。13日將由「ComingTrue即將成真火舞團」演出鬥焰舞碼，往年煙火施放只有開閉幕各5分鐘，為讓觀眾看得過癮，今年閉幕特別加碼施放15分鐘。
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