金曲獎得主東石海之夏開唱 下雨澆不熄歌迷熱情

2019-07-06 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府主辦的暑假重頭戲「2019東石海之夏」，今天在東石漁人碼頭盛大開幕，從下午開始處處有驚喜，遊客品嚐在地鮮蚵、參加DIY玩沙捏陶活動、席地野餐欣賞夕陽晚霞、在「台誌美嘉人」裝置藝術前體驗當國際雜誌封面主角樂趣，雖突然降下陣雨，晚間電音DJ仍舊狂歡開場，金曲歌手接連登場，全場歌迷熱情不減，嗨不停！

晚間6點熱力四射電音DJ秀開場炒熱氣氛，音樂祭女王圓圓登台主持，獲頒第30屆金曲獎「最佳新人獎」的全才型音樂歌手ØZI，與拿下「最佳國語專輯獎」的實力派歌手孫盛希，重現膾炙人口魅力金曲，前MP魔幻力量成員鼓鼓演唱台劇「最佳利益」創作片頭曲「K.O.」與必備嗨歌「乎乾」，載歌載舞，動感十足；集性感與甜美於一身的宅男女神邵雨薇，和從泰國遠道而來的音樂神童蓋兒獻唱同歡。

活動期間下午3點半至5點舉辦親子DIY玩沙捏陶趣活動，開放報名當日就額滿，反應熱烈，透過沙畫創作與板陶窯壓模體驗，讓遊客留下在東石海之夏的美好回憶。