親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

【即時短評】17天罷工 長榮空服員贏了什麼？

金曲獎得主東石海之夏開唱 下雨澆不熄歌迷熱情

2019-07-06 21:41聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣政府主辦的暑假重頭戲「2019東石海之夏」，今天在東石漁人碼頭盛大開幕，從下午開始處處有驚喜，遊客品嚐在地鮮蚵、參加DIY玩沙捏陶活動、席地野餐欣賞夕陽晚霞、在「台誌美嘉人」裝置藝術前體驗當國際雜誌封面主角樂趣，雖突然降下陣雨，晚間電音DJ仍舊狂歡開場，金曲歌手接連登場，全場歌迷熱情不減，嗨不停！

晚間6點熱力四射電音DJ秀開場炒熱氣氛，音樂祭女王圓圓登台主持，獲頒第30屆金曲獎「最佳新人獎」的全才型音樂歌手ØZI，與拿下「最佳國語專輯獎」的實力派歌手孫盛希，重現膾炙人口魅力金曲，前MP魔幻力量成員鼓鼓演唱台劇「最佳利益」創作片頭曲「K.O.」與必備嗨歌「乎乾」，載歌載舞，動感十足；集性感與甜美於一身的宅男女神邵雨薇，和從泰國遠道而來的音樂神童蓋兒獻唱同歡。

活動期間下午3點半至5點舉辦親子DIY玩沙捏陶趣活動，開放報名當日就額滿，反應熱烈，透過沙畫創作與板陶窯壓模體驗，讓遊客留下在東石海之夏的美好回憶。

今年海之夏邁入第13屆，改變過往型態，連續2個周末帶來不同風格精采晚會，活動加入行銷東石最有名的蚵仔，明天舉辦台啤豪爽夜，爽樂團、藍色狂想Super Band演唱，讓遊客來到東石吹海風、聽音樂、嘗海鮮、吃燒烤。13日將由「ComingTrue即將成真火舞團」演出鬥焰舞碼，往年煙火施放只有開閉幕各5分鐘，為讓觀眾看得過癮，今年閉幕特別加碼施放15分鐘。

從泰國遠道而來的音樂神童蓋兒獻唱。圖／縣府提供
從泰國遠道而來的音樂神童蓋兒獻唱。圖／縣府提供
分享
嘉義縣政府主辦暑假重頭戲「2019東石海之夏」，在東石漁人碼頭盛大開幕，白天鯨魚...
嘉義縣政府主辦暑假重頭戲「2019東石海之夏」，在東石漁人碼頭盛大開幕，白天鯨魚池大批遊客開心戲水。圖／縣府提供
分享
金曲獎最佳國語專輯獎得主孫盛希演唱。圖／縣府提供
金曲獎最佳國語專輯獎得主孫盛希演唱。圖／縣府提供
分享
2019東石海之夏今天在東石漁人碼頭盛大開幕，金曲歌手接連登場，全場歌迷熱情不減...
2019東石海之夏今天在東石漁人碼頭盛大開幕，金曲歌手接連登場，全場歌迷熱情不減，嗨不停！圖／縣府提供
分享

東石漁人碼頭DIY
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

員警假日用心小朋友快樂學習預防犯罪 日本夫婦也說讚

2019-07-06 19:52

勇警大量輸血仍不治 民眾受感召嘉義捐血量大增5成

2019-07-06 19:38

免租金 雲林縣第一個青年創業基地開放報名了

2019-07-06 17:53

搶救領航鯨現窘境 紐西蘭NGO快遞伸援手

2019-07-06 10:20

台南二寮連8周辦雲海音樂會 追日出雲海還可觀星

2019-07-06 09:53

台南替代役臥虎藏龍 李天祿徒孫布袋戲英文嘛也通

2019-07-06 09:34

比照南科考古園區 詩人渡也促魚寮遺址發展文化觀光

2019-07-06 09:00

吉園圃退場 農委會補助轉型

2019-07-06 00:01

漢光履歷蔬菜 校園軍營吃得到

2019-07-05 23:58

推雙語寺廟 台南神民英講開賽

2019-07-05 23:48

守護孩童上學30年 嘉市林森國小志工獲表揚

2019-07-05 23:45

挑戰陳明文！嘉義縣「資深參選人」許能通宣布參選

2019-07-05 17:43

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

名下農舍遭質疑違建 李佳芬回應了

2019-07-06 15:05

影／高雄青春專案臨檢 受檢人直稱「我有投韓國瑜」

2019-07-06 03:00

影╱南迴公路拓寬改善施工5年 蘇揆視察敲定12月20日通車

2019-07-06 11:06

八仙事件倖存者黃博煒 截肢後以堅強毅力重新站起來

2019-07-06 11:20

盧秀燕視察東豐快 主推公老坪隧道案

2019-07-06 11:54

測速桿轉向衝到冠軍 彰化10大搶錢測速桿重新洗牌

2019-07-06 10:54

今晚10點起尖苗公路拆國小陸橋 封路改道

2019-07-06 08:22

最美「多良火車站」 貼心設施變多了

2019-07-06 09:46

影／女王蜂產卵貼近看 蜂巢巧妙全都露

2019-07-05 23:56

影／家明的味道藏港澳美食 豬扒蛋撈公、菠蘿油超搶手

2019-07-06 08:53

山東花蓮包機中斷3年今復航 百餘陸客抵台環島遊

2019-07-06 11:23

雲林國民運動中心試營運免費 首日預約手刀快搶

2019-07-06 12:43

斗六人文市集開幕了 好吃又好玩吸引大批人潮

2019-07-06 13:10

李佳芬名下農舍疑違建拆除中 雲縣府：若屬實依法辦理

2019-07-06 17:26

影／台東熱氣球嘉年華第二場光雕 數千人三仙台迎曙光

2019-07-06 09:44

影╱韓國瑜高雄觀光日快閃六合夜市 人群擠爆了

2019-07-06 19:34

上國道省40分鐘！中科西南向聯外道路今動工

2019-07-06 14:58

台南二寮連8周辦雲海音樂會 追日出雲海還可觀星

2019-07-06 09:53

韓國瑜訪寄養家庭關心胎毒寶寶 強烈堅持全面反毒掃毒

2019-07-05 23:08

高雄各警分局 申領車禍初判表全年無休

2019-07-06 20:19

獨居墳地旁病婦被偷到家不成家 衡山南二團動員修繕

2019-07-06 16:59

恆春全民大摸彩又來了 數千鎮民烈日下苦等中獎

2019-07-06 16:20

7日2場活動 埔鹽陳隨意美食教學 員林親子戲水樂

2019-07-06 12:50

朱銘美術館今起夏夜周末免費入館 光雕秀登場

2019-07-06 11:37

南迴公路新建草埔隧道 工程人員搏命拚來年底通車

2019-07-06 19:51

恢復老人健保補助成空？ 王鴻薇要柯文哲踹共

2019-07-06 10:53

影╱8年級生返鄉創業攤車咖啡 推動減塑理念

2019-07-06 21:47

屏東兒童狂歡節今起跑 孩子玩瘋不想回家

2019-07-06 14:00

和平島音樂祭今晚浪漫登場 美樂伴郵輪、夕陽、沙灘

2019-07-06 20:35

台南愛文芒果進軍日本超市 黃偉哲夫人代打拚業績

2019-07-06 14:57

吉園圃退場 農委會補助轉型

2019-07-06 00:01

府城議長盃全國中等學校籃球賽今登場 1200人開打

2019-07-06 14:12

伊藤潤二恐怖夜跑11月2日夜襲高雄！ 7月8日準時開賣

2019-07-06 10:05

不淹水！歷經豪大雨 淡水排水改善工程發揮功效

2019-07-06 08:20

三鶯線延伸八德 侯友宜、鄭文燦「兄弟」爭取

2019-07-05 23:25

私幼加入準公幼 桃園84家、苗縣41家 成效不錯

2019-07-05 23:33

免租金 雲林縣第一個青年創業基地開放報名了

2019-07-06 17:53

本草派對翻轉迪化街印象 「學姐」黃瀞瑩也來體驗

2019-07-06 09:36

宜蘭童玩節今開幕…試玩超嗨 水上秀震撼

2019-07-05 23:41

台南替代役臥虎藏龍 李天祿徒孫布袋戲英文嘛也通

2019-07-06 09:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top