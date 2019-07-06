勇警大量輸血仍不治 民眾受感召嘉義捐血量大增5成

2019-07-06 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義基督教醫院日前搶救鐵路警察局警察李承翰過程中，輸血94袋血液及血小板共1萬8千CC，也是今年至今，該院單一病患輸血量最高，許多民眾受到李承翰事蹟感召前往捐血，台南捐血中心嘉義捐血站這兩天捐血量比平日增加5成，但是O型血型庫存剩3天，其餘血型剩4.1天，嘉義市地藏庵明天早上9點起舉辦捐血活動，揪你一起來熱血，氣炸鍋、空氣清淨機等大獎帶回家。

嘉義基督教醫院平常儲備血液量約有1200袋，為一週安全庫存，血液量足夠，由於李承翰手術時臨時缺血小板，有跟台南捐血中心調度使用，目前院內血量足夠。

台南捐血中心嘉義捐血站表示，嘉義地區每一天約需供應5百袋醫療用血，一般醫院調度血液統一由台南捐血中心配送，雲嘉南地區目前最缺Ｏ型血，其餘血型平均只有約4.1天的庫存量，由於正逢暑假期間，民眾外出旅遊機會大，交通意外事故也多，可是校園放假，募血斷炊，每年夏季血庫吃緊，呼籲民眾踴躍捐血。