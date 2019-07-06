勇警大量輸血仍不治 民眾受感召嘉義捐血量大增5成
嘉義基督教醫院日前搶救鐵路警察局警察李承翰過程中，輸血94袋血液及血小板共1萬8千CC，也是今年至今，該院單一病患輸血量最高，許多民眾受到李承翰事蹟感召前往捐血，台南捐血中心嘉義捐血站這兩天捐血量比平日增加5成，但是O型血型庫存剩3天，其餘血型剩4.1天，嘉義市地藏庵明天早上9點起舉辦捐血活動，揪你一起來熱血，氣炸鍋、空氣清淨機等大獎帶回家。
嘉義基督教醫院平常儲備血液量約有1200袋，為一週安全庫存，血液量足夠，由於李承翰手術時臨時缺血小板，有跟台南捐血中心調度使用，目前院內血量足夠。
台南捐血中心嘉義捐血站表示，嘉義地區每一天約需供應5百袋醫療用血，一般醫院調度血液統一由台南捐血中心配送，雲嘉南地區目前最缺Ｏ型血，其餘血型平均只有約4.1天的庫存量，由於正逢暑假期間，民眾外出旅遊機會大，交通意外事故也多，可是校園放假，募血斷炊，每年夏季血庫吃緊，呼籲民眾踴躍捐血。
國泰人壽專招嘉市分公司與嘉義秀泰昨天起與台南捐血中心嘉義捐血站合作，兩天募集160袋血；嘉義市地藏庵明天早上9點起舉辦捐血活動，為鼓勵民眾踴躍捐血，只要捐血贈菲姐不鏽鋼保溫碗，500送2個，另可獲得一張摸彩券，氣炸鍋、空氣清淨機等大獎帶回家。
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