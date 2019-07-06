台南愛文芒果進軍日本超市 黃偉哲夫人代打拚業績

2019-07-06 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南愛文芒果正值盛產，台南市政府積極拓展海外行銷，市府王揚智副秘書長代表市長黃偉哲訪日推廣台南芒果，6日抵達茨城縣筑波市，參加台南芒果試吃販售會，在現場賣力推銷香甜的台南芒果好滋味，並且跟York benimaru業者會談，討論台南芒果銷日事宜，業者建議農民可於果園中搭設遮雨設施，以利提升芒果品質。

台南市業業局表示，這次台南訪問團展現帶領台南芒果打入國際盃的決心，黃偉哲市長因坐鎮登革熱防治，取消訪日行程，由市長夫人劉育菁自費參與，協助市府行銷芒果，在茨城縣筑波市的York benimaru分店舉辦的台南芒果試吃販售會上，民眾紛紛停駐試吃，對於香氣濃郁的台南愛文芒果，相當感興趣。

現場還陳列新鮮直達紅澄澄的台南愛文芒果及芒果製成的甜點，非常吸睛，農業局說，銷日的台南芒果不僅品質良好，且台南芒果價格非常可親，讓喜愛芒果的日本人趨之若鶩。

York benimaru公司是日本7-11關係企業，去年起透過台灣裕毛屋企業股份有限公司的日本總公司裕源株式會社的牽線，跟台南市合作引進產地直送的台南愛文芒果，直接在該體系旗下各分店販售，廣受消費者好評，創下售出13公噸的好成績，今年再接再厲從台南進口最新鮮的優質台南芒果，在旗下305間分店（York benimaru超市225家及York-mart 80家)的「台灣物產展」銷售活動中販售，預計業績可上看25公噸（約5千箱），明年則希望能一口氣增加5倍。