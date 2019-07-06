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台南愛文芒果進軍日本超市 黃偉哲夫人代打拚業績

2019-07-06 14:57聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南愛文芒果正值盛產，台南市政府積極拓展海外行銷，市府王揚智副秘書長代表市長黃偉哲訪日推廣台南芒果，6日抵達茨城縣筑波市，參加台南芒果試吃販售會，在現場賣力推銷香甜的台南芒果好滋味，並且跟York benimaru業者會談，討論台南芒果銷日事宜，業者建議農民可於果園中搭設遮雨設施，以利提升芒果品質。

台南市業業局表示，這次台南訪問團展現帶領台南芒果打入國際盃的決心，黃偉哲市長因坐鎮登革熱防治，取消訪日行程，由市長夫人劉育菁自費參與，協助市府行銷芒果，在茨城縣筑波市的York benimaru分店舉辦的台南芒果試吃販售會上，民眾紛紛停駐試吃，對於香氣濃郁的台南愛文芒果，相當感興趣。

現場還陳列新鮮直達紅澄澄的台南愛文芒果及芒果製成的甜點，非常吸睛，農業局說，銷日的台南芒果不僅品質良好，且台南芒果價格非常可親，讓喜愛芒果的日本人趨之若鶩。

York benimaru公司是日本7-11關係企業，去年起透過台灣裕毛屋企業股份有限公司的日本總公司裕源株式會社的牽線，跟台南市合作引進產地直送的台南愛文芒果，直接在該體系旗下各分店販售，廣受消費者好評，創下售出13公噸的好成績，今年再接再厲從台南進口最新鮮的優質台南芒果，在旗下305間分店（York benimaru超市225家及York-mart 80家)的「台灣物產展」銷售活動中販售，預計業績可上看25公噸（約5千箱），明年則希望能一口氣增加5倍。

農業局指出，市府一直積極為台南農產找出路，今年3月初，York benimaru就已派員來到台南考察產區，並洽談今年台南芒果及後續鳳梨直送外銷事宜，顯示台南水果的高品質，能通過日本連鎖體系嚴格的產品要求，深具外銷發展潛力，若能妥善輔導農民，並且在產銷體制上跟日本通路商建立固定合作模式，將可透過增加收益幫助農民創富，同時也能建立日本消費者對臺南優質芒果印象，是最佳的雙贏策略。

台南芒果進軍日本茨城縣筑波市York_benimaru_超市，現場展售紅澄澄的精...
台南芒果進軍日本茨城縣筑波市York_benimaru_超市，現場展售紅澄澄的精品愛文芒果。圖／台南市府農業局提供
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台南芒果進軍日本茨城縣筑波市York_benimaru_超市，市長黃偉哲夫人劉育...
台南芒果進軍日本茨城縣筑波市York_benimaru_超市，市長黃偉哲夫人劉育菁（右二）自費代打，賣力推廣請日本消費者試吃。圖／台南市府農業局提供
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台南芒果進軍日本茨城縣筑波市York_benimaru_超市，市長黃偉哲夫人劉育...
台南芒果進軍日本茨城縣筑波市York_benimaru_超市，市長黃偉哲夫人劉育菁（左）自費代打，賣力推廣請日本消費者試吃。圖／台南市府農業局提供
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台南芒果進軍日本茨城縣筑波市York_benimaru_超市，舉辦試吃販售活動。...
台南芒果進軍日本茨城縣筑波市York_benimaru_超市，舉辦試吃販售活動。圖／台南市府農業局提供
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