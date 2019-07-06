故宮南院變成海底尋寶秘境 夏日親子藝術月熱鬧開鑼

2019-07-06 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



暑假到來，嘉義縣故宮南院推出夏日親子藝術月-博物館大航家系列活動，大廳精心布置成海底尋寶秘境，航海尋寶奪寶連結故宮珍寶，引起小朋友驚喜興趣，副院長黃永泰上午與來賓帶領小朋友熱鬧開幕。

從今天起到9月1日止為期2個月，有夏令營、實境解謎遊戲、大型兒童劇表演、親子繪本營、親子藝術工作坊、水舞秀及3D水幕魔鏡秀等，不論館內外，超越日與夜，在故宮南院活動冒險一律免費。

夏日親子藝術月以別開生面設計體驗活動，教孩子看懂展覽，南院大廳一艘荷蘭東印度公司載滿寶物帆船，在3D海景圍繞下，等待觀眾化身冒險家參加實境解謎遊戲、挖寶認識大航海時代貿易、冒險家夏令營隊可夜宿博物館，辨識香料、樂器，首度開放湖面揚起船帆，提供拍照打卡拿禮物。

黃永泰說，故宮南院將優質展覽以五感體驗、寓教於樂方式，介紹給小朋友，日本神戶16世紀接觸到來亞洲做生意葡萄牙及荷蘭人，他們乘大型帆船，滿載貨物來去，這是正在展出的「交融之美」國際大展的主題。

室內有體驗裝置及實境解謎闖關活動，每個周末假期設計藝術體驗DIY課程，規劃親子繪本營。戶外活動首度開放帆船在湖中揚帆啟航，邀請中華民國帆船協會專業講師，教學員學習冒險家必備的地圖與指南針知識，搭配定向越野積分賽，體力與智力迅速累積。