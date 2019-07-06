府城議長盃全國中等學校籃球賽今登場 1200人開打

2019-07-06 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



府城議長盃全國中等學校籃球邀請賽，今起至11日一連6天在台南市嘉南藥理大學及公園國小開打，包括各籃球名校參賽球員多達1200人。上午在嘉藥紹宗體育館舉行開幕典禮，立委郭國文、市議員郭鴻儀和蔡筱薇、市府體育處長林谷達等到場觀禮，原訂主持開球的議長、市長未到場。

這項由台南市議會主辦、台南市府城籃球協會與嘉南藥理大學承辦的全國籃賽，有全台各地80支球隊較勁。嘉藥副校長杜平惪開球後，各隊分別在不同場地開打。

主辦單位表示，這項比賽是為推展全民運動，提倡籃球風氣和技術交流，並促進青年學子正當休閒活動而舉辦，眾多籃壇人士出席，現場熱鬧非凡。

府城籃協理事長、嘉藥藥學系校友凌金生表示，今年議長盃共有高中男子甲組16隊、高中男子乙組37隊，以及國中男子組27隊參加，參賽選手總計高達1200人，幾乎網羅了全國籃球名校菁英，各隊陣容堅強，高手雲集各顯神通，堪稱中等學校規模最巨的大型籃球賽事。

比賽依照教育部國高中籃球聯賽制度，採分組循環預賽及晉級決賽，80支參賽隊伍來自北北基、桃竹、中彰投、嘉南、高屏與花蓮，甚至澎湖也組隊參加，場面盛大競爭激烈，各組將錄取前四名優勝球隊頒贈獎盃鼓勵。