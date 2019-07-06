安平樹屋有蛙！台灣青蛙生態攝影展即日登場

2019-07-06 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南市文化局舉辦「一平方公尺的宇宙．樹屋有蛙－大型阿生青蛙攝影展」，即日起在安平樹屋開展，讓大家認識台灣蛙類，其中更有7種列名為珍貴稀有保育類野生動物。

文化局指出，此次展覽與知名生態攝影作家「大型阿生」合作，他從2003年起開始生態攝影及生態教育，除了書本與影像著作外，所撰文章與攝影作品也常刊於各攝影與自然雜誌及各生態相關攝影聯展，10多年來迄今，持續在全台各地山林拍攝自然生態影像。

文化局表示，「大型阿生」提供52張青蛙生態攝影作品，包含台灣30種蛙類，其中12種還是台灣特有種，有7種更列名為珍貴稀有保育類野生動物。其中最神祕、拍蛙者最難拍到的夢想魔王－珍貴稀有保育類的「橙腹樹蛙」，以及國內現知數量最稀少的珍貴稀有保育類野生動物「豎琴蛙」，以及超萌的「艾氏樹蛙」。

另外，除了展出攝影作品，樹屋裡還布置熱帶雨林植栽及各類蛙鳴聲音，展期間並規畫有野外昆蟲攝影與青蛙生態保育等專題講座，以及樹屋蛙蛙玩偶見面會等，此外還提供限量的青蛙獨家商品販售。