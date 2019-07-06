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搶救領航鯨現窘境 紐西蘭NGO快遞伸援手

2019-07-06 10:20聯合報 記者邵心杰╱即時報導

一隻重達600多公斤的短肢領航鯨，上月27日在台南安平海邊擱淺，經海巡署人員及成大鯨豚研究中心協助援救，送往安南區四草鯨豚研究中心搶救，仍在治療當中。然而，紐西蘭鯨豚救援組織看到中心臉書上搶救畫面，發現這次救援的領航鯨體長360公分，體重600多公斤，是鯨豚救援中活體最大的，有半個身體在擔架布外，實在太危險，立即快遞擔架布昨天送達中心，「我們感謝他們的熱情及善意」。

成大海洋生物及鯨豚研究中心主任王浩文說，依中心所使用擔架布均是向廠商訂作，長約2公尺左右，動輒破萬元，這次紐西蘭鯨豚救援組織致贈擔架布長3.6公尺，且表面處理佳，這與紐西蘭搶救鯨豚以大型鯨豚及廠商技術有關。王表示，真的很感謝他們。

成大鯨豚中心指出，6月27日在安平海邊發現這隻領航鯨為活體擱淺，民眾發現後，通知海巡署岸巡隊協助處理，海巡人員先以濕布覆蓋，再灑水保濕，附近釣客也加入救援行動，並聯繫成功大學海洋生物及鯨豚研究中心團隊協助救援。在大家一起合力將牠抬上擔架，並利用大貨車於傍晚送抵四草搶救，進行健康檢查。

這隻領航鯨為母的，體長360公分，體重617公斤，有沙魚咬過舊傷。經多日來的餵食、調養及治療，前日身體狀況突然惡化，白血球、血小板及營養指數不佳，昨天打針，滴食藥物及餵食，晚上緊急轉到救援池治療及灌食。

王浩文說，領航鯨進場時，嘴角長了藤壼且有鯨虱，通常不太容易附著在活體之上，顯見牠越游越慢，而且很虛弱，進場後狀況一度好轉，但狀況又變差，血檢及營養指數比進場更差，「滿擔心的」。

領航鯨昨晚緊急轉到救援池治療及灌食，狀況並不理想。圖／成大鯨豚研究中心提供
領航鯨昨晚緊急轉到救援池治療及灌食，狀況並不理想。圖／成大鯨豚研究中心提供
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紐西蘭鯨豚救援組織看到成大鯨豚研究中心搶救領航鯨畫面，立即快遞擔架布昨天送達中心...
紐西蘭鯨豚救援組織看到成大鯨豚研究中心搶救領航鯨畫面，立即快遞擔架布昨天送達中心，令中心成員很感動。圖／成大鯨豚研究中心提供
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領航鯨上月27日在台南安平海邊擱淺，經海巡署人員及成大鯨豚研究中心協助援救，送往...
領航鯨上月27日在台南安平海邊擱淺，經海巡署人員及成大鯨豚研究中心協助援救，送往安南區四草鯨豚研究中心搶救，仍在治療當中。圖／成大鯨豚研究中心提供
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