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台南二寮連8周辦雲海音樂會 追日出雲海還可觀星

2019-07-06 09:53聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市政府與交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處合作，將從7月20日至9月8日連續8個周末舉辦「就愛撩日出─二寮曙光雲海音樂會」系列活動，推廣左鎮二寮日出雲海之美。左鎮二寮有全台最低海拔的日出雲海，活動安排不插電中式樂團悠揚的樂聲，讓遊客猶如置身會動的山水畫般詩意；曙光市集召集很夯的特色市集、左鎮特色月桃蛋、萬壽菊蛋與鹹粥，現場打卡還可以免費喝一杯精品美式咖啡。

西拉雅國家風景區管理處表示，台南左鎮二寮海拔只有168公尺，追日不必攀高，日出雲海，曙光乍現寬達百米，疊疊巒峰所襯出氣勢磅礡的景象，猶如山水潑墨畫蔚為壯觀，攝影愛好者所謂「北格頭、中五城、南二寮」台灣三大必拍日出景點，左鎮二寮是距離我們最近的地方。

西拉雅國家風景區管理處指出，二寮四季日出美景各有特色，但內行人才知道二寮曙光雲海最佳觀賞季節就是夏秋季，尤其是一場大雨過後的隔日出現美景的機率甚高。下雨過後地面水氣充足，待太陽冉冉升起之時，水氣蒸發化成雲霧繚繞，便可欣賞到山巒間光影雲霧千變萬化的夢幻美景。

西拉雅管理處今年首次在夏秋季節舉辦「就愛撩日出-二寮曙光雲海音樂會」活動，除欣賞日出雲海之外，更精心規畫了4場 （7/20、8/10、8/17、9/7）夜間觀星教學體驗，邀請到全台最棒的追星阿公─台南天文協會榮譽理事長周銀王老師，以專業天文望遠鏡帶領民眾一窺當下時節可見如人馬、天蠍、土星與木星等星相，探索星空秘境。

連續舉辦8周的曙光雲海音樂會，為不插電中式音樂會，結合曙光市集，現場將提供限量美味的大坑休閒農場鹹粥、公舘社區特色月桃蛋及萬壽菊蛋，以及打卡兌換限量精品美式咖啡，歡迎大家相約來同樂。

本活動為迎接外縣市來的旅客，管理處也結合旅行社提供一日及二日遊行程，行程涵蓋在地美食、住宿、購物等特色景點，歡迎遊客留宿左鎮，體驗西拉雅文化。詳細遊程請洽德川國際旅行社07-5375908黃先生。

音樂會現場將發放限量活動憑證，參與活動遊客可憑證購得左鎮化石園區優惠票（限當日使用、一人一票），並享有大坑休閒農場、晨曦山莊/紅瓦厝、趣淘漫旅、556吉荷民宿、南科讚美酒店、新化老街168民宿、龜丹溫泉、倚月觀荷民宿等食宿與購物優惠。

台南左鎮二寮擁有全台最低海拔的日出雲海美景。圖／台南天文協會榮譽理事長周銀王提供
台南左鎮二寮擁有全台最低海拔的日出雲海美景。圖／台南天文協會榮譽理事長周銀王提供
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台南左鎮二寮擁有全台最低海拔的日出雲海美景。圖／台南天文協會榮譽理事長周銀王提供
台南左鎮二寮擁有全台最低海拔的日出雲海美景。圖／台南天文協會榮譽理事長周銀王提供
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台南左鎮二寮擁有全台最低海拔的日出雲海美景。圖／台南天文協會榮譽理事長周銀王提供
台南左鎮二寮擁有全台最低海拔的日出雲海美景。圖／台南天文協會榮譽理事長周銀王提供
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