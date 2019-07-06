故宮南院衝人氣 印度3D動畫首映 還有音樂水舞秀

2019-07-06 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



放暑假囉，嘉義縣故宮南院衝人氣，吸引家長帶孩子參觀，將兒童創意中心變身「泰國傳統樂舞」主題亮相，以鄭王廟、泰式涼亭為意象，亞洲市集大街、泰國傳統樂器、互動裝置體驗泰式古典舞樣樣新鮮﹗亞洲劇場全新拍攝「羅摩衍那」3D動畫影片同步上映，全館例假日免費參觀。

故宮副院長黃永泰帶兩度入圍金鐘獎導演劉育樹，昨下午在南院播放全新製作的印度史詩「羅摩衍那」3D動畫影片，講述羅摩王子為拯救妻子及正義，與猴神哈奴曼及弟弟羅什曼合作，對抗魔王羅波那的精采冒險故事，邀請親子及媒體觀賞。

故宮南院鎮館之寶哈奴曼是猴軍的統帥，也是印度完美忠臣的典範，在印度廣為傳頌，流傳東南亞等地，就是日前展出的「泥土的座標」的展件「越南青花加彩猴王」，戶外園區景觀湖夜間6點30分至9點30分播映3D水幕投影，展演南院吉祥物哈奴曼循著藏寶圖在青花瓷叢林及異國城市探險的故事，每半小時一場，每場23分鐘。

高溫炎熱夏天，在館內參觀活動有冷氣吹，戶外園區景觀湖即日起到9月1日，推出日間「音樂水舞秀」及夜間「3D水幕電影」，要讓觀眾「好看！」；平日下午2點30分、假日上午10點30分起至夜間9點30分，整點及半點演出5分鐘的音樂水舞秀，清涼消暑。