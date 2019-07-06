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台南替代役臥虎藏龍 李天祿徒孫布袋戲英文嘛也通

2019-07-06 09:34聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

替代役臥虎藏龍，台南市民政局舉辦「神民英講」寺廟文化英語力競賽，民政局社造替代役郭建甫以英文和台語雙語演出，精湛表演令人叫好，郭建甫是布袋戲大師李天祿嫡傳徒孫，10歲開始學習布袋戲，高中開始師從李天祿長子陳錫煌，郭建甫說，曾在演出布袋戲時用法文唱歌劇，外語是讓外國人了解台灣文化很重要的方式。

替代役男郭建甫表演布袋戲，不僅技巧熟練，利用英語說台詞也沒問題，郭建甫師承布袋戲大師李天祿，也是第三代傳人，表演起來有模有樣，相當逗趣。

郭建甫從小跟長輩一起看布袋戲，10歲開始拜師學藝，高中起師從李天祿長子陳錫煌，從跑龍套助手到獨當一面成立劇團，中國科技大學視傳研究所畢業，不只是操偶師，也從事文創商品開發，2017年手作的戲偶作品，還獲選蔡英文總統出訪巴拉圭總統的贈禮。

郭建甫因仰慕台南文化，自願到台南當替代役，對於民政局推廣寺擔任替代役，也發揮專長演出經典掌中戲， 配合宗教優質化，宣導寺廟鞭炮、燒金等環保空汙問題；「神民英講」英語力競賽開場，他也用中英雙語演出為何寺廟要有英語力。

台南市民政局「神民英講」廟宇文化3分鐘英語力競賽，有安平開台天后宮、重慶寺、台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮、鹿耳門天后宮、新營太子宮、南鯤鯓代天府、大天后宮、鹿耳門聖母廟、鹽水武廟及台灣祀典武廟等10家廟宇參賽，前三名分別是重慶寺、新營太子宮及鹽水武廟，民政局說，主要是鼓勵廟方要走出來用雙語說自己寺廟的故事，也輔導推動雙語寺廟，讓外國觀光客能夠更親近認識寺廟文化。

台南市民政局今天在南鯤鯓代天府舉辦「神民英講」寺廟文化英語力競賽。記者吳淑玲／攝...
台南市民政局今天在南鯤鯓代天府舉辦「神民英講」寺廟文化英語力競賽。記者吳淑玲／攝影
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台南市民政局今天在南鯤鯓代天府舉辦「神民英講」寺廟文化英語力競賽。記者吳淑玲／攝...
台南市民政局今天在南鯤鯓代天府舉辦「神民英講」寺廟文化英語力競賽。記者吳淑玲／攝影
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台南市民政局今天在南鯤鯓代天府舉辦「神民英講」寺廟文化英語力競賽。記者吳淑玲／攝...
台南市民政局今天在南鯤鯓代天府舉辦「神民英講」寺廟文化英語力競賽。記者吳淑玲／攝影
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台南市民政局替代役郭建甫（右）是布袋戲大師李天祿嫡傳徒孫，市長黃偉哲感謝他協助演...
台南市民政局替代役郭建甫（右）是布袋戲大師李天祿嫡傳徒孫，市長黃偉哲感謝他協助演出進行政策宣導。記者吳淑玲／攝影
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