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比照南科考古園區 詩人渡也促魚寮遺址發展文化觀光

2019-07-06 09:00聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義最重要史前遺址、太保市魚寮遺址，經地方人士及文史工作者爭取，98年縣府指定公告縣定遺址，至今屆滿十年。本名陳啟佑的名詩人渡也在臉書說，從嘉市沿高鐵大道往高鐵站行駛，過麻魚寮就是魚寮（進入魚寮的小路路口矗立一座大型鐵雕入口意象，上面鏤雕「魚寮」二字）。近兩年多，他和妻子與魚寮、魚寮先民、魚寮神明，發生一段「神鬼傳奇」。

渡也說，妻子開車到高鐵站載他回家，共有4次在行經魚寮遺址高鐵大道路 ，車燈突然亮起，他們相當惶恐，將車開到Honda保養廠，檢查結果都沒事，他們向師父強調肯定有不乾淨東西找上他們，但從師父的表情看來，八成認為他們腦袋有洞，即使他問「為什麼每次黃燈亮的時地都相同？」

後來他才知道，20年前中研院劉益昌教授率考古隊在地表下挖到很多寶。然，不知黃燈象徵什麼？ 他和妻子到魚寮三山國王廟求神問卜，廟祝指導他們如何擲筊請示神明，但20分鐘後毫無答案。「我們渴望和神鬼對話， 了解真相，始終不得其門而入。小廟無語， 神鬼無語，天地無言！」

渡也說，早已限定為文化遺址，任何人不得破壞。但是，十幾年來沒有任何為，這地方，應該可以成為像南科考古園區或北部十三行那樣文化園區，可以有教育、觀光、文創等效益，可惜，被丟在一邊。

文化觀光局說， 10年前公告遺址後，曾向文健會爭取經費開挖被打回票，遺址保存最重要是盡量不要「擾動」；太保市長黃榮利對渡也提議則樂觀其成，地方人士也希望遺址連結鄰近故宮南院規畫，發展文化觀光。

魚寮遺址約在1940年前後被發現，首見於日本學者鹿野忠雄所著「東南亞細亞民族學先史學研究」，由鹿野忠雄命名魚寮遺址，遺址有兩層不同時代史前文化堆積，下層繩紋紅陶文化牛稠子類型，上層大湖文化魚寮類型，遺物豐富，很能代表嘉義平原新石器時代晚期史前文化面貌，後隱沒台糖甘蔗田間長達半世紀，直到92年開挖高鐵大道進行環境評估才再次出土，遺址範圍約31公頃，目前種甘蔗。

嘉義最重要史前遺址、太保市魚寮遺址，經地方人士及文史工作者爭取，98年縣府指定公...
嘉義最重要史前遺址、太保市魚寮遺址，經地方人士及文史工作者爭取，98年縣府指定公告縣定遺址，至今屆滿十年，產權屬台糖種甘蔗，圖為遺址標誌。圖／文化觀光局提供
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嘉義最重要史前遺址、太保市魚寮遺址，經地方人士及文史工作者爭取，98年縣府指定公...
嘉義最重要史前遺址、太保市魚寮遺址，經地方人士及文史工作者爭取，98年縣府指定公告縣定遺址，至今屆滿十年，產權屬台糖種甘蔗。圖／文化觀光局提供
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