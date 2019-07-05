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台南勞工星光電影院今晚開演 索票秒殺額滿

2019-07-05 19:56聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

臺南市政府勞工局為提倡勞工朋友正當休閒活動，今天晚上6點30分在新營文化中心演藝廳播放迪士尼動畫影片「毛孩總動員」，一開放報名迅速額滿。

勞工局長王鑫基表示，看電影是每個人從小到大的最佳娛樂活動之一，但隨著時代變遷，電腦等3C產品的出現，走入戲院看電影的人也越來越少，今天我一踏進新營文化中心演藝廳，看到這麼多的勞工朋友一家大小一起來看電影，覺得非常開心。

王鑫基説，今天的本場次在6月份開放報名後即迅速額滿，勞工局辦理星光電影院就是因為溪北地區沒有電影院，希望透過勞工星光電影院的播放，能讓更多勞工朋友能在最好的場地享受觀賞大銀幕電影的樂趣。

在電影播放之前舉辦有獎徵答活動，透過問答加強勞工朋友建立「工作安全、安全工作」的預防意識及降低職業災害的發生及宣導，同時也讓大家知道倘若不幸發生職災，勞工局職災個管員可協助職災勞工保障其權益。

今晚播放影片為「毛孩總動員」，故事描述一隻友善、愛好和平的小獵犬奧茲，與主人泰德一家過著幸福生活。某日，因為泰德一家外出旅行，便將奧茲送往頂級寵物飯店寄住。頂級寵物飯店卻不像表面那樣豪華尊榮與舒適，奧茲平日過著嬌寵安逸、自由自在的生活，在那裡竟得罪了萌犬界的黑道老大，陷入了前所未有的危機，牠得想方設法，對抗惡棍狗幫，也認識了一群新朋友，牠奮起團結與牠有相同遭遇的狗夥伴，展開了一個自由與正義的大冒險，一場返家之旅大作戰。

《毛孩總動員》用簡單的故事，傳遞一段愛與自由、成長的真諦，被寵愛是一種福分，明白所愛之人就在自己身邊，這世界也就這麼大。

這是一部非常適合親子共同觀賞的影片，暑假即將結束，希望透過電影能讓親子們歡度一個快樂的周五夜晚。

勞工局王鑫基局長更表示：勞工局自100年度起於南門勞工育樂中心每周五、周六晚間7點30分提供免費電影欣賞以來，廣受各界及勞工朋友好評，接續今日在新營文化中心演藝廳播放迪士尼動畫影片「毛孩總動員」，希望讓勞工朋友能擁有看電影的幸福感及美好回憶。

台南市勞工局今晚在新營文化中心舉辦勞工星光電影院。圖/台南市勞工局提供
台南市勞工局今晚在新營文化中心舉辦勞工星光電影院。圖/台南市勞工局提供
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