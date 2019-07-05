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挑戰陳明文！嘉義縣「資深參選人」許能通宣布參選

2019-07-05 17:43聯合報 記者卜敏正╱即時報導

許能通去年底參選嘉義縣民雄鄉長，僅以140票落敗，今天拜訪國民黨民雄鄉黨部，爭取...
許能通去年底參選嘉義縣民雄鄉長，僅以140票落敗，今天拜訪國民黨民雄鄉黨部，爭取代表國民黨參選嘉義縣山區立委。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣民雄鄉「資深」參選人許能通，去年底參選嘉義縣民雄鄉長，僅以140票落敗，今天拜訪國民黨民雄鄉黨部，爭取代表國民黨參選嘉義縣第二選區（山區）立委，挑戰民進黨重量級立委陳明文。許能通表示，近幾個月勤走基層，聽到許多對執政者不滿聲音，讓他下定決心參選。

「希望他繼續努力！」國民黨嘉義縣市黨部主委蔡明顯說，嘉義縣山區立委選舉公告、登記時程，由中央統一安排，每名黨員想參選都是權力，也會將基層聲音、參選人訊息，告知黨中央做整體評估。

66歲的許能通曾經營有線電視、安養院，40年來參加過嘉義縣多次選舉，從民雄鄉代、鄉長、嘉義縣議員、立委、國大代表，幾乎無役不與，也曾當選鄉民代表、為民服務，去年以無黨籍參選本屆民雄鄉長選舉，最後雖以140票之差落敗，但他卻信心不減說，「代表多數人不滿執政黨！」

許能通說，本屆民雄鄉長選舉，僅廢票就超過2000張，這些廢票一定是不滿執政黨或政黨提名人，若再加上他的選票，就是民雄鄉民不滿執政的最直接表達。

他說，去年底選後走訪基層，聽到許多鄉親對執政、現任者不滿聲音，並持續鼓勵他參選，因為立委選舉強調政黨政治，他認為透過泛藍力量、政黨推薦，能讓更多民眾看到他的服務理念。

嘉義國民黨
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