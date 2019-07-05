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垃圾吃不飽 鹿草焚化廠蟬聯全國評鑑最高榮譽特優獎

2019-07-05 14:29聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣鹿草垃圾焚化廠，蟬聯全國評鑑最高榮譽特優獎。圖／環保局提供
嘉義縣鹿草垃圾焚化廠，蟬聯全國評鑑最高榮譽特優獎。圖／環保局提供
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嘉義縣鹿草垃圾焚化廠使用近20年，委託廠商代操作期限2年後屆滿，110年將更換新廠商操作，上月議員李國勝質詢批焚化廠長期代處理雲林縣龐大垃圾量，還有廠商載外地廢棄物進焚化爐處理，但這座垃圾吃不飽垃圾焚化廠，環保署公布蟬聯全國評鑑最高榮譽特優獎。

嘉義縣人口外流，資源回收有成，目前每天產生家戶垃圾含事業廢棄物共420至450噸，當初與達和簽約年處理垃圾量28萬噸，其中12萬噸達和自行處理，嘉縣要達到15萬噸額度，未達額度須賠償，代處理雲林垃圾每年增加數千萬元收入。

環保局說，鹿草垃圾焚化廠102年起已連續6年獲頒環保署年度評鑑高度肯定，107年在全國24座大型垃圾焚化廠評鑑中再次脫穎而出，被評鑑委員讚譽為「模範中的模範」，蟬聯最高榮譽「特優」獎殊榮，焚化廠處理廢棄物表現優異，除自主性努力進行多項設備改善，運轉率是全國焚化廠標竿，達成連續47個月零次非計畫性停爐成就。

在各項汙染防制工作部分，為降低焚化過程中產生汙染物，實施源頭管制策略，除進行產源機構查核外，更落實垃圾進廠檢查，加嚴廢棄物檢查違規罰則，同時針對事業廢棄物進行含塑量管制，107年含塑量從101年23.31%降至12.83%，降幅高達55%，相關管制成效也反映在廢氣排放，SOx、NOx創5年來新低點，去年823水災，焚化廠還緊急協助處理災後廢棄物及禽畜屍體，協助辦理掩埋場移除舊垃圾焚化。

嘉義縣鹿草垃圾焚化廠，蟬聯全國評鑑最高榮譽特優獎。圖／環保局提供
嘉義縣鹿草垃圾焚化廠，蟬聯全國評鑑最高榮譽特優獎。圖／環保局提供
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廢棄物嘉義環保署
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