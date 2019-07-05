垃圾吃不飽 鹿草焚化廠蟬聯全國評鑑最高榮譽特優獎

2019-07-05 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣鹿草垃圾焚化廠，蟬聯全國評鑑最高榮譽特優獎。圖／環保局提供 分享 facebook 嘉義縣鹿草垃圾焚化廠使用近20年，委託廠商代操作期限2年後屆滿，110年將更換新廠商操作，上月議員李國勝質詢批焚化廠長期代處理雲林縣龐大垃圾量，還有廠商載外地廢棄物進焚化爐處理，但這座垃圾吃不飽垃圾焚化廠，環保署公布蟬聯全國評鑑最高榮譽特優獎。

嘉義縣人口外流，資源回收有成，目前每天產生家戶垃圾含事業廢棄物共420至450噸，當初與達和簽約年處理垃圾量28萬噸，其中12萬噸達和自行處理，嘉縣要達到15萬噸額度，未達額度須賠償，代處理雲林垃圾每年增加數千萬元收入。

環保局說，鹿草垃圾焚化廠102年起已連續6年獲頒環保署年度評鑑高度肯定，107年在全國24座大型垃圾焚化廠評鑑中再次脫穎而出，被評鑑委員讚譽為「模範中的模範」，蟬聯最高榮譽「特優」獎殊榮，焚化廠處理廢棄物表現優異，除自主性努力進行多項設備改善，運轉率是全國焚化廠標竿，達成連續47個月零次非計畫性停爐成就。