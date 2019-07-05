影／讓廟口成為舞蹈藝術中心！大人小孩一起跳舞

2019-07-05 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義看嘸舞團為縮短藝術與觀眾距離，將舞蹈帶出劇場，7月1日起在嘉義大林鎮、民雄鄉廟口舉辦「 廟口晚風」 舞蹈夏令營，讓舞蹈藝術真正進入生活日常，今天開始到8日晚上6點30分起，將到民雄騎虎王廟舞蹈，讓放暑假孩子有地方免費學舞， 歡迎大家到場參與舞蹈藝術。

看嘸舞蹈劇場是被各方看好的新生代舞團，去年12月受邀參與第48屆印度孟買「Mood Indigo藝術節」，帶著充滿台灣元素的新舞作「雞歸」，成為代表嘉義、台灣的演出團隊。

看嘸舞蹈劇場藝術總監蘇品文說，「 廟口晚風」 舞蹈夏令營，是嘉義縣爭取文化部補助「108年藝文教育扎根計畫─舞蹈日常」，今年邁入第2年。

他說，去年第一次辦廟口晚風夏令營活動，透過劇團在地化經營理念，縮短藝術及觀眾的距離，讓舞團實際走訪市井，將舞蹈帶出劇場、帶出表演藝術中心，真正進到觀眾日常生活，也讓許多參與民眾知道，「原來舞蹈藝術可以在任何地方發生！」