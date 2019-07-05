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罰不怕？蔬菜包裝業者多次雇用非法外勞遭逮

2019-07-05 09:52聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣一處農產蔬果包裝廠3個月前才被查獲13名外籍人士非法工作，業者為節省成本，仍持續雇用非法移工，日前再度被查獲15名非法移工，數次違反就業服務法，被移送法辦。

移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊3個月前，於雲林縣某處農產蔬果包裝廠查獲13名外籍人士非法工作，不久再度接獲多名民眾舉報同一處所非法雇用移工，日前雲林地方檢察署檢察官李侃穎指揮偵辦，由專勤隊會同雲林縣警察局、雲林縣調查站、雲林縣憲兵隊、海巡署及雲林縣勞工處等單位於該處再度查獲15名非法移工與2名非法雇主及仲介。

雲林縣專勤隊隊長趙志成表示，該處所於5年內曾多次違反就業服務法遭雲林縣政府裁罰，業者為節省人事成本，長期低薪雇用大量非法移工及與逾期居留外籍人士，並由國人及多名新住民招募原屬國親友仲介至缺工處所，每人每日抽成100元薪資，藉此從中獲取暴利。

移民署人員清查過程發現該不法集團組織綿密，會以LINE群組互相通報移民署查緝車輛出沒，以規避檢查，且非法仲介行為遍及彰、雲、嘉等地區。

移民署雲林縣專勤隊隊長趙志成表示，為打擊不法，該案將持續追查上游，該隊將持續加強掃蕩外國人在台非法行為，並呼籲國人勿雇用來路不明外籍人士，以免觸法。

雲林縣某處蔬菜包裝場多次被查獲雇用非法移工。圖／雲林縣專勤隊提供
雲林縣某處蔬菜包裝場多次被查獲雇用非法移工。圖／雲林縣專勤隊提供
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移民署移工
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