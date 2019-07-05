台南白河蓮花體驗秒殺 坐大王蓮花展水上輕功

2019-07-05 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南白河蓮花季正展開，除了拍照、賞花，享用蓮子相關美食，另一新鮮有趣的是乘坐大王蓮花體驗，日前由在地新農人共同推出「一群農夫蓮花季體驗活動」，一公告就秒速報名額滿；7月14 日另一場一群農夫「蓮香惜玉」食農教育，將在將軍山農場登場，除認識蓮花生態，還有泥巴球賽等趣味活動。

蓮合國業者吳正雄說，他種植的大王蓮花最高挑戰者是103公斤，但要看大王蓮花的成熟度，破百公斤的挑戰者是一位印度籍醫師，一般人的體重 ，只要大王蓮花季節到成熟度夠，都沒有問題；另外就是上面一定要放透明的亞克力盤，把體重平均分散 ，所以千萬不要看到大王蓮花就跳進去坐，還是要有經驗的業者在一旁輔助。

白河在地新農人魏宗淇、吳正雄、楊家銘、謝汶樺，蔡宗憲等人上周辦理「一群農夫蓮花季體驗活動」，在蓮合國休閒生態園區舉辦，活動內容包括認識荷花產業、體驗大王蓮乘坐、現採剝蓮子ＤＩＹ與竹水槍等活動，既有趣又具知識性。

從教師返農的魏宗淇表示，親近土地、尋找安心糧食，一直是經營將軍山農場的理念，結合「一群農夫」也努力想串連消費者與生產者間的互動與連結，除了生產令消費者安心的果物外，也開始舉辦活動讓消費者親自到產地參訪，有機會認識餐桌上的食物是在何種環境、何種方式被生產出來，讓消費者更能理解農人的辛勤與食物的珍貴。

7月14日的體驗活動，單元一蓮香惜玉，有蓮蓬藍染（DIY布染）、現採剝蓮子、蓮子的一生介紹 ，單元二 蓮子採收（農務體驗）蓮子採收DIY體驗、農場蓮子美食饗宴。 單元三農場趣味活動（講師引導課程）泥巴球賽、灌土猴或竹水槍DIY等田野活動，報名資訊https://forms.gle/M9F5uWP5CsYzxYwv9