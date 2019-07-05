凝聚善的距離 嘉南療養院日間學員自助助人

2019-07-05 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



電視劇《我們與惡的距離》揭露社會對精神病患汙名化等問題，顯示民眾仍存在將「精神疾病患者」與「暴力事件」連結的刻板印象。在嘉南療養院有一群日間留院學員，透過自我健康管理與服務他人，提升自我價值感、要喚醒「精神復健的春天」。

嘉南療養院表示，日間留院團隊以家族化關懷照護模式，運用友伴關係守望相助技巧及精神復健的專業理念與治療，協助日間留院學員主動積極培養獨立自主的能力，並透過為他人服務過程中建立自信。

日間留院護理長陳淑芬表示，日間留院照護加強學員正常化的歸屬感、參與性，激發學員回歸社區與展現個人能力的動機，建立學員的自信心，故組成不同的團隊進行訓練，例如「愛的特攻隊」支援長者照護、「禮貌天使」協助外賓參訪時的環境導覽、「健康天使」至復健病房帶領「腰瘦愛健康」運動及「崇愛隊」定期至社區服務。

其中「健康天使」由42位有高血壓、高血糖、高血脂三高問題的學員組成，每周兩次到復健病房帶領「腰瘦愛健康」活動，3月至今已有4成以上學員體重減輕，共減了26公斤、BMI值下降。

院方指出，在自我情緒管理能力、課程滿意度等方面都有提升，透過積極參與照護運動，學員不但促進自己的健康，也有能力去服務他人，發揮正常人的善心善行，提升自我價值感。

職能治療師陳羿君說，某天有位「健康天使」學員在復健病房活動後，滿懷笑意地主動與她分享那股喜悅和成就感。陳羿君說，多數精神疾病患者都有成長與改變的潛力，各項治療都鼓勵學員能主動參與，讓他們能從中學習如何自助助人與自我肯定，「凝聚與善的距離」。

一般精神科主任張耿嘉指出，精神疾病患者汙名化追蹤研究中發現，參與服務的次數愈多，對情緒、認知、行為的自我烙印都有降低的效果。他並以日間學員「腰瘦愛健康」活動成效為例說，為他人服務確有助於參與學員提升自我價值感，並能增進自身的精神健康。

院長鄭靜明說，嘉療日間留院榮獲2016「SNQ國家品質標章」認證，並因成績優異贏得「國家生技醫療品質獎─銅獎」殊榮，證明日間留院家族化關懷照護服務品質是「全台最優榜樣，以此堪為國際標竿的水準來嘉惠雲嘉南民眾」。