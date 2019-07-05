南科「少年A，見見薪世面」免費體驗活動 還有名額

2019-07-05 06:19 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



為提高學生畢業後進入南科工作意願，南科管理局舉辦「2019少年A，見見薪世面」暑期參訪活動，昨天起到8月底陸續有8梯次1日南科人體驗營及1次2天1夜夏令營，全程專車接送，帶領學生親身體會園區環境、參訪南科特別景點並安排進入廠區觀摩學習，1日南科人體驗營已報名額滿，2天1夜夏令營還有名額，歡迎國內外大學以上在學生及應屆畢業生參加。

報名網址:https://w3.stsp.gov.tw/guide/enroll/public/details.jsp?key=481#

昨天第一梯次有台、成、清、交等20所學校、36個學生參加。活動安排參觀國立臺灣史前文化博物館南科考古館，穿越大坌坑、蔦松及明清等文化期，見證這片土地4000年的歷史更迭，並由管理局簡報介紹南科從「蔗」開始，在20年擘畫中所建構出的三生(生產、生活、生態)園區。

活動安排園區導覽，搭乘遊覽專車穿梭Park17購物商場、南科雙語學校、生態保育地、南科環工中心及瀚宇彩晶公司，讓學生沿途綠意中感受便利的生活聚落、公共藝術、產業狀況及環境保護，這梯次參訪亮點廠商瀚宇彩晶公司，介紹公司理念、前景、產品應用及資深主管給問的活動，觸發學生對南科園區就業的嚮往。