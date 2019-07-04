黃斑部病變加白內障 及早治療才不可怕

2019-07-04 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



台南73歲韓奶奶左眼因黃斑部病變失明多年，右眼也受黃斑部病變所苦，雖有注射藥物控制，但視力仍因白內障逐漸惡化，另名63歲王姓婦人擁有同樣病情，仍不敢開刀去除病灶，最後在醫師力勸下，接受診治恢復正常視力。榮總台南分院醫師李尹暘表示，不少病患擔心治療白內障，會影響到已受損的黃斑部，但台灣的相關技術進步突飛猛進，只要黃斑部尚未結痂且及早診治，都能重見光明。

李尹暘指出，黃斑部病變會覺得視覺扭曲，好像東西變形一樣，而造成黃斑部病變的原因很多，有可能是因為老化或高度近視導致視網膜退化而產生黃斑部新生血管，也可能因為糖尿病或眼中風導致黃斑部水腫。

李提到，造成黃斑病變的原因如老化、近視、糖尿病等，也都是造成白內障的重要因素，白內障的症狀包含成視力模糊，畏光等，所以這些病患在黃斑病變治療過程中，往往也會發生白內障加重而導致視力進一步惡化。

李說明，目前白內障手術進步，在黃斑病變接受治療且病況穩定的病人，除非是黃斑部已有嚴重結疤，不然只要經醫師檢查確實因白內障而導致視力進一步惡化，都可在與醫師討論手術風險與利弊後，同時接受白內障手術來挽救視力。而多種抗新生血管藥物上市，只要及早發現並且遵照醫囑追蹤治療，術後持續進行玻璃體注射，大部分黃斑病變都可以得到很好的控制並穩定視力。