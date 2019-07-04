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暑假強檔東石海之夏周末登場翁章梁帶隊踩街遊行宣傳

2019-07-04 17:41聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣政府每年暑假在東石漁人碼頭舉辦海之夏祭，連辦12年，今年順應地方民情，為免颱風雨神攪局，將「祭」拿掉，改名「海之夏」，6日周末開幕，今年首度在東石街上辦踩街遊行，縣長翁章梁帶隊 下午踩街嘉年華宣傳，600多人踩街隊伍行走2公里，鑼鼓喧天，熱鬧滾滾。

翁章梁帶領文化觀光局長許有仁，偕同議員姜梅紅等人，帶領東石鄉及布袋鎮等多所國小以及表演團隊，組成的踩街隊伍，有森巴女郎、民俗陣頭、獨輪車以及鋼管女郎車隊，浩浩蕩蕩，從東石國小步行到先天宮，全程2公里，共15個參加隊伍600多人參加，縣府現場臉書直播。

海之夏定6日至14日連續2個週末登場，今年以「Like嘉玩一夏」為概念發想，取諧音Like(來)嘉玩一夏(下)，漁人碼頭委託民營後，前縣長張花冠任內最後1年未編海之夏祭預算，翁章梁上任延續陳明文及張花冠任內活動，籌400萬元預算，加上台啤及雲嘉南濱海管理處贊助共200多萬元，比照過去規模舉辦。

海之夏除邀請鼓鼓(呂思緯)、甜美女神邵雨薇、實力派歌手孫盛希、ØZI和來自泰國的音樂神童蓋兒開唱，行銷東石有名蚵仔，辦台啤豪爽夜，讓遊客吹海風、嘗海鮮、吃燒烤！另往年煙火施放只有開閉幕各5分鐘，今年加碼施放到15分鐘。

活動與台啤合作，以喝啤酒、嘗海鮮概念，打造兼顧聽覺、味蕾「台啤豪爽」，還有知名「即將成真火舞團」演出、閉幕15分鐘煙火秀； 結合家樂福旅行社推出「食在東石小旅行」行程；活動期間下午1點起至晚會結束，「東石國中－東石漁人碼頭」區間有免費接駁車，活動資訊公布「東石海之夏」臉書粉絲專頁。

嘉義縣東石鄉漁人碼頭海之夏周末登場，今年首度在東石街上踩街遊行，縣長翁章梁帶隊下...
嘉義縣東石鄉漁人碼頭海之夏周末登場，今年首度在東石街上踩街遊行，縣長翁章梁帶隊下午踩街嘉年華，600多人踩街隊伍行走2公里，鑼鼓喧天，熱鬧滾滾。記者魯永明／翻攝
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嘉義縣東石鄉漁人碼頭海之夏周末登場，今年首度在東石街上踩街遊行，縣長翁章梁帶隊下...
嘉義縣東石鄉漁人碼頭海之夏周末登場，今年首度在東石街上踩街遊行，縣長翁章梁帶隊下午踩街嘉年華，600多人踩街隊伍行走2公里，鑼鼓喧天，熱鬧滾滾。記者魯永明／翻攝
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嘉義縣東石鄉漁人碼頭海之夏周末登場，今年首度在東石街上踩街遊行，縣長翁章梁帶隊下...
嘉義縣東石鄉漁人碼頭海之夏周末登場，今年首度在東石街上踩街遊行，縣長翁章梁帶隊下午踩街嘉年華，600多人踩街隊伍行走2公里，鑼鼓喧天，熱鬧滾滾。記者魯永明／翻攝
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嘉義縣東石鄉漁人碼頭海之夏周末登場，今年首度在東石街上踩街遊行，縣長翁章梁(右二...
嘉義縣東石鄉漁人碼頭海之夏周末登場，今年首度在東石街上踩街遊行，縣長翁章梁(右二)帶隊下午踩街嘉年華，600多人踩街隊伍行走2公里，鑼鼓喧天，熱鬧滾滾。記者魯永明／翻攝
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東石漁人碼頭翁章梁

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