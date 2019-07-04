暑假強檔東石海之夏周末登場翁章梁帶隊踩街遊行宣傳

2019-07-04 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣政府每年暑假在東石鄉漁人碼頭舉辦海之夏祭，連辦12年，今年順應地方民情，為免颱風雨神攪局，將「祭」拿掉，改名「海之夏」，6日周末開幕，今年首度在東石街上辦踩街遊行，縣長翁章梁帶隊 下午踩街嘉年華宣傳，600多人踩街隊伍行走2公里，鑼鼓喧天，熱鬧滾滾。

翁章梁帶領文化觀光局長許有仁，偕同議員姜梅紅等人，帶領東石鄉及布袋鎮等多所國小以及表演團隊，組成的踩街隊伍，有森巴女郎、民俗陣頭、獨輪車以及鋼管女郎車隊，浩浩蕩蕩，從東石國小步行到先天宮，全程2公里，共15個參加隊伍600多人參加，縣府現場臉書直播。

海之夏定6日至14日連續2個週末登場，今年以「Like嘉玩一夏」為概念發想，取諧音Like(來)嘉玩一夏(下)，漁人碼頭委託民營後，前縣長張花冠任內最後1年未編海之夏祭預算，翁章梁上任延續陳明文及張花冠任內活動，籌400萬元預算，加上台啤及雲嘉南濱海管理處贊助共200多萬元，比照過去規模舉辦。

海之夏除邀請鼓鼓(呂思緯)、甜美女神邵雨薇、實力派歌手孫盛希、ØZI和來自泰國的音樂神童蓋兒開唱，行銷東石有名蚵仔，辦台啤豪爽夜，讓遊客吹海風、嘗海鮮、吃燒烤！另往年煙火施放只有開閉幕各5分鐘，今年加碼施放到15分鐘。