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好吃又好玩！斗六假日人文市集7月6日盛大開幕

2019-07-04 16:13聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林縣斗六市假日人文市集上月底試營運，將在本周六7月6日盛大開幕，斗六市公所今天舉辦暖場活動，盼望讓斗六市民有一個結合美食、文創及親子共遊的特色市集。

斗六假日人文市集管理中心主任韓昌龍表示，人文市集的擺設攤位是從上百份申請中脫穎而出，共有66個商業攤位以及22個公益攤位，包括傳統小吃、異國美食、文創小品和精緻甜點等相當多元。

今天宣傳活動，副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵等人到場共襄盛舉；林聖爵說，斗六市約有11萬人口，當有個屬於當地的特色市集，因此選在環保運動公園，集合在地口碑夜市攤販、異國美食及文創攤位，打造最具地方特色市集。

他表示，試營運時發現市集攤位處地勢低窪，遇到豪雨容易淹積水，目前已埋設管線解決，也避免日照時間過長，加設布棚遮蔽，並整理公園周邊草坪，為的都是讓人文市集更趨完善。

除有市集攤位，也在環保公園綠地上設置大型氣墊溜滑梯與安全跳跳床等遊樂設施，提供親子免費遊玩，開幕當天還會舉辦摸彩活動，最大獎43吋大電視，還有平板電腦、腳踏車，以及市面上買不到的限量媽祖小神衣與小令旗典藏組等豐富獎品。

屆時還有斗六市立幼兒園400名師生大合唱開場，並邀街頭藝人、舞蹈及樂團等輪番演出，現場還有72隻特色彩繪狗公仔列隊歡迎遊客，歡迎大家來休憩購物。

副縣長謝淑亞（左）、斗六市長林聖爵（中）等人今天到場主持宣傳活動，邀請民眾來市集...
副縣長謝淑亞（左）、斗六市長林聖爵（中）等人今天到場主持宣傳活動，邀請民眾來市集購物休憩。記者李京昇／攝影
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雲林縣斗六市假日人文市集將在本周六7月6日盛大開幕。記者李京昇／攝影
雲林縣斗六市假日人文市集將在本周六7月6日盛大開幕。記者李京昇／攝影
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斗六文創

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