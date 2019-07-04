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嘉市科學168教育博覽會2.0 培養孩子的科學素養

2019-07-04 14:58聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

科學168教育博覽會是嘉義市民共同的夏日回憶，也是嘉義市政府為孩子們精心準備的科學饗宴。嘉義市北興國中科技中心的機器人「麥克」今介紹科學168教育博覽會，嘉義市長黃敏惠與貴賓共同為科學168造型燈箱注入導電溶液點亮燈箱，象徵科學168教育博覽會再度閃耀登場，並為嘉義市的科學教育點亮明燈。

黃敏惠表示，科技始終來自人性，科學168是從人的需求設計、規劃一系列的課程，例如，「食育」「食安」、「食農」等科學、創客體驗課程等，更是今年的亮點。「教育決定人才，人才決定未來。」教育的成效非一蹴可幾，但是要努力耕耘。在暑假期間，仍要營造時時是教育，處處是教育的環境，並鼓勵孩子學習，給他們信心。

曾獲得德國IF、Red Dot、美國IDEA三座金獎的設計師謝榮雅鼓勵黃敏惠繼辦科學168，因為科學168教育博覽會就是提供「教育平台」，引發孩子源源不絕的好奇心、創意及熱情，支持孩子朝著夢想前進。

今年活動包括科普教室、創客教室、科學營隊、科學闖關、科學競賽、大師講座等六大重點活動精華示範，並以「嘉有美食創客趣」為今年亮點，館內推出共116場「科普教室」、30個「科學營隊」、30關「科學體驗遊戲」、5種「創客教室」課程、4項「科學競賽」、3場「創意大師講座」、1場「桌遊嘉年華」。

嘉義市府邀請民眾本月月12日到16日，每日上午9時到下午5時到港坪運動公園，免費一起動手玩科學，在趣味的科學活動中，培養孩子們的科學素養。詳情請上網查詢（網址：https://qrco.de/bbAWaR）。

嘉義市科學168教育博覽會將於12日登場，嘉義市長黃敏惠與貴賓共同為科學168造...
嘉義市科學168教育博覽會將於12日登場，嘉義市長黃敏惠與貴賓共同為科學168造型燈箱注入導電溶液點亮燈箱，象徵科學168教育博覽會再度閃耀登場。記者姜宜菁／攝影
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嘉義市科學168教育博覽會將於12日登場，嘉義市長黃敏惠（第一排右二）聆聽學生介...
嘉義市科學168教育博覽會將於12日登場，嘉義市長黃敏惠（第一排右二）聆聽學生介紹作品。記者姜宜菁／攝影
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嘉義黃敏惠

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