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收容人變照服員 家屬感謝嘉義看守所提供謀生技能

2019-07-04 13:37聯合報 記者魯永明╱即時報導

長照2.0政策上路，照服員人力缺很大，嘉義看守所兼鹿草分監首創開辦照顧服務員班，由台中榮總竹崎灣橋分院代訓，結業收容人獲頒證書，收容人報名踴躍，所方篩選13名表現績優男收容人培訓，上午在看守所舉行結業成果發表，收容人當場演練換床單、急救ＣＰＲ等技能，獲檢察長繆卓然等來賓肯定。

「學會照服技能，既可照顧家人，還有謀生技能，太好了，感謝看守所。」陳姓收容人說，刑滿出所參加照服員培訓要繳近萬元學費，所內免費接受90小時核心與醫院實習課程，出所就可謀職；「最想回報我母親和家人」，張姓收容人說，希望從事照服員工作，未來家人有需要，也可運用所學照顧他們。

縣府社會局長李政毅頒結業證書給收容人；看守所長林豐材贈感謝狀給代訓的台中榮總嘉義兼竹崎灣橋分院院長李世強，李世強說，收容人受訓認真成績佳；檢察長繆卓然讚賞看守所開辦接地氣的長照2.0照服員班，協助解決照服人力不足，讓收容人有謀生技能，他援引聖經期勉收容人「忘記背後，努力向前，往標竿前進」。

所方安排13名結業收容人與家屬會面，收容人演練換床單、急救ＣＰＲ等照服技能，收容人家屬看著他們熟練自信地演練翻身、擦背等動作，充分感受學習成長，許多家屬感動地紅了眼眶，場面溫馨。

另所方也首度與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署，合作舉辦「汽車美容技能訓練班」開訓典禮，由於目前汽車售後服務市場不斷擴大，汽車美容店成為微型創業者的不二選擇，所方希望透過3個月訓練，讓收容人出所後能馬上就業，與市場趨勢接軌。

嘉義看守所兼鹿草分監首創開辦照顧服務員班，由台中榮總竹崎灣橋分院代訓，上午在看守...
嘉義看守所兼鹿草分監首創開辦照顧服務員班，由台中榮總竹崎灣橋分院代訓，上午在看守所舉行結業成果發表，收容人當場演練換床單、急救ＣＰＲ等技能。記者魯永明／攝影
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嘉義看守所兼鹿草分監首創開辦照顧服務員班，由台中榮總竹崎灣橋分院代訓，上午在看守...
嘉義看守所兼鹿草分監首創開辦照顧服務員班，由台中榮總竹崎灣橋分院代訓，上午在看守所舉行結業成果發表。記者魯永明／攝影
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嘉義縣政府社會局長李政毅(左)頒長照2.0照服員班結業證書給收容人。記者魯永明／...
嘉義縣政府社會局長李政毅(左)頒長照2.0照服員班結業證書給收容人。記者魯永明／攝影
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嘉義看守所兼鹿草分監首創開辦照顧服務員班，由台中榮總竹崎灣橋分院代訓，上午在看守...
嘉義看守所兼鹿草分監首創開辦照顧服務員班，由台中榮總竹崎灣橋分院代訓，上午在看守所舉行結業成果發表，收容人當場演練換床單、急救ＣＰＲ等技能。記者魯永明／攝影
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嘉義看守所長林豐材(右)贈感謝狀給代訓的台中榮總嘉義兼竹崎灣橋分院院長李世強(左...
嘉義看守所長林豐材(右)贈感謝狀給代訓的台中榮總嘉義兼竹崎灣橋分院院長李世強(左)。記者魯永明／攝影
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