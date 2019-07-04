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搭公車摸文蛤 台南七股海鮮節99觀光公車延駛

2019-07-04 12:14聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市七股海鮮節將開鑼，台南市府交通局在觀光赤嘴園開放摸文蛤活動時，延駛99路觀光公車至六孔碼頭，遊客只要搭乘99路觀光公車就能體驗七股鹽鄉風情，除能降低當地交通衝擊，更能兼顧環保生態，還能運用大台南公車佳里轉運站的藍、橘、棕等幹支線公車前往各景點遊覽。

交通局局長林炎成表示，台南七股除在地海鮮、搭配海洋生態探索、挖文蛤、國家公園導覽、遊潟湖等活動，並擴大至台江國家公園一同舉辦七股海鮮節，活動型態則包含自然生態體驗、漁村傳統生活體驗、音樂表演、休閒體育活動等，讓遊客前來遊玩鹽山、台灣鹽博物館時，也能充分體驗七股鹽鄉的風情。

七股海鮮節最受歡迎的摸文蛤活動，位在台江國家公園六孔碼頭旁的觀光赤嘴園，觀光99路公車只有在冬季黑面琵鷺賞鳥季時才延駛至六孔碼頭，交通局為滿足遊客的需求，特別在摸文蛤活動時（7月13、14日及27、28日等四天），從鹽山、台灣鹽博物館延駛觀光99路接駁公車到六孔碼頭。

交通局建議，遊客可利用大台南公車藍20支線公車、99路觀光公車規畫上午在七股參觀靜態的鹽山、台灣鹽博物館，或在安平老街遊玩，下午轉乘接駁公車至六孔碼頭摸文蛤、遊潟湖等活動。　

遊客也可以搭乘大台南公車橘幹線公車，從山區可直達海濱，行程可安排上午到山區吃芒果冰、下午在海濱吃海鮮、摸文蛤、踩沙灘。

公車貼心小叮嚀（七股海鮮節）

一、在台南火車站前站大台南公車南站搭乘99路觀光公車，可遊玩鹽山、 台灣鹽博物館，7月13、14、27、28日摸文蛤活動舉辦時，延駛至六孔管理站。

二、在善化火車站前大台南公車轉運站搭乘橘幹線至佳里轉運站，再轉乘藍20支線公車，可遊玩七股市區、鹽山、台灣鹽博物館，13、14、27、28日摸文蛤活動舉辦時，在鹽山、台灣鹽博物館轉乘99路觀光公車延駛至六孔管理站。

三、在新營火車站前新營客運總站搭乘棕幹線至佳里轉運站，再轉乘藍20支線公車，可遊玩七股市區、鹽山、台灣鹽博物館，13、14、27、28日摸文蛤活動舉辦時，在鹽山、台灣鹽博物館轉乘99路觀光公車延駛至六孔管理站。

持電子票證搭幹、支線公車可享基本里程8公里26元優惠，2小時內轉乘又可享9元優惠。大台南公車動態系統APP已全新改版上架，歡迎民眾踴躍下載運用。

台南市65歲以上市民須使用「市民卡敬老卡」；身心障礙市民須使用「市民卡愛心卡」刷卡乘車才享有免費優惠（持身分證或身心障礙手冊仍需購買半票）。

台南市民搭乘台灣好行觀光公車99路使用「市民卡」刷卡乘車可享有半價優惠（未使用市民卡照原價計費）。

台南市交通局加開七股海鮮節專車，鼓勵民眾搭公車輕旅行。圖／交通局提供
台南市交通局加開七股海鮮節專車，鼓勵民眾搭公車輕旅行。圖／交通局提供
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公車博物館碼頭

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