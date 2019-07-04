親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

調查局再破共諜網 國軍包商涉刺探軍機遭收押

歐盟新當家？讓德國大吃一驚的烏蘇拉．馮德萊恩

台南夏季好好玩「台南HIGH一夏」官網有懶人包

2019-07-04 09:07聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南夏季活動不間斷，台南市觀旅局製作台南High一夏影片「台南ciao夏趴」，宣告台南夏季活動開跑囉！也是台南夏季活動懶人包，民眾到「台南旅遊網」或「2019台南七股海鮮節」活動網站查詢。

「台南HIGH一夏」官網整合府內各局處的夏季活動，包括台南國際芒果節、七股海鮮節、夏日音樂節、青春專案、水域遊憩活動及雲嘉南管理處主辦的一見雙雕藝術季等，都是台南夏季熱門的活動，歡迎全國朋友暑假來台南「夏趴」。

「台南國際芒果節」（6/22-7/14）辦理芒果主題相關多項精采活動，除了有豐富芒果特色料理滿足國內外遊客的味蕾外，還有夏日必備芒果冰及芒果乾也不能錯過，另有芒果體驗趣及套裝遊程等不間斷活動內容，芒果酸甜好滋味就等您來品嘗。

「2019年臺南市水域遊憩體驗活動」7月13日到10月20日配合青春專案、風車節，部分周六、日在虎頭埤風景區、葫蘆埤自然公園、天鵝湖公園及德元埤荷蘭村，接續登場，免費體驗；7月3日中午12點起陸續開放「臺南市水域遊憩體驗活動」臉書報名。有獨木舟、立式划槳（SUP）、家庭式龍舟等，一天6梯次。同時，為鼓勵身障及弱勢朋友走出戶外，安排7月20日早上2梯次，提供專屬優先體驗時段。

台南濱海地區，由七股海鮮節打頭陣，「觀光赤嘴園摸文蛤體驗」活動邁入第13年，7月13日（周六）在六孔碼頭開幕！「揪團遊七GO」風土小旅行，採線上報名(網址https://pse.is/FC46Y)。「七股七寶宴」將在8月10日席開50桌，7月8日（周一）上午9點開放線上訂桌(每人限訂1桌，報名網址：https://pse.is/EYBFY)，每桌4500元！

2019臺南夏日音樂節將軍吼7月20日在將軍漁港登場！今年邀請亞洲搖滾樂團八三夭、金曲浪子茄子蛋、唱跳小天王鼓鼓 呂思緯、創作情歌王子蕭秉治 廷廷、實力派女歌手Kimberley陳芳語、聲林之王冠軍新秀李友廷，以及百大電音女王DJ RayRay等華語流行樂壇重量級卡司，當天下午6點熱情開唱。

台南夏日音樂節將軍吼暑假開唱。圖／台南市府提供
台南夏日音樂節將軍吼暑假開唱。圖／台南市府提供
分享
台南市水域活動有免費體驗行程。圖／台南市府提供
台南市水域活動有免費體驗行程。圖／台南市府提供
分享
台南七股海鮮節是夏日重點活動。圖／台南市府提供
台南七股海鮮節是夏日重點活動。圖／台南市府提供
分享

芒果臺南女王

相關新聞

國家無形文化資產口湖牽水狀 7月9日、7月10日登場

2019-07-04 07:34

去年823重災區東石鄉掌潭村又淹水 村民：政府沒救了

2019-07-04 00:11

根除C肝 雲縣全面篩檢

2019-07-03 23:22

吳鳳紀念園荒廢 嘉縣議員憂治安死角

2019-07-03 23:19

嘉市藍委初選／傅大偉、張炳文登記

2019-07-03 23:17

嘉義豪大雨平地出現「一線天」奇景 攝影師拍錄驚呼

2019-07-03 17:01

吳鳳紀念園區BOT解約荒廢 嘉縣議員憂變治安死角

2019-07-03 14:44

六輕氣爆賠償喬不定 台西養殖權益會揚言8日封路抗議

2019-07-03 14:29

中科院航太研發基地落腳民雄 翁章梁：最快明年動工

2019-07-03 14:01

台南七股海鮮節行銷7寶 13日登場

2019-07-03 14:00

活豬運輸車強制加裝GPS 台南動保處：未裝下月將開罰

2019-07-03 13:10

台南早上刮怪風 鐵皮屋頂吹落地

2019-07-03 12:51

天雨路滑台78線3起事故 警車也自撞所幸無人傷亡

2019-07-03 11:27

台南市瞬間大雨 北區小東地下道封閉2個多小時

2019-07-03 11:14

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

趕快儲水！桃園、龜山4萬戶後天停水10小時

2019-07-03 10:42

桃園捷運綠線第1站長這樣 G01站設計獲都審通過

2019-07-03 21:14

新北市「三環六線」 究竟是哪三環、哪六線？

2019-07-03 21:03

作夢都會夢見韓國瑜！李佳芬探視屏東公益阿嬤林英美

2019-07-03 19:12

趕快儲水！新豐、湖口這8村 明晚起到5日將停水6小時

2019-07-03 11:42

終於有蛋了！台中巨蛋111年動工 比「迷你蛋」大14倍

2019-07-03 18:44

新北環狀線一期完工 侯友宜：可望提前通車

2019-07-03 13:15

今年軟秈搶種造成崩盤 彰化縣4大糧商進場收購護盤

2019-07-03 18:43

環狀線串起八條捷運線 新店到新莊省時20分

2019-07-03 20:44

影／龍潭自由街暴雨水淹及膝 住戶一樓家當泡水

2019-07-03 15:06

環狀線中和站將做14樓商辦 還有連通道接商場

2019-07-03 11:55

去年823重災區東石鄉掌潭村又淹水 村民：政府沒救了

2019-07-04 00:11

全國最大BOT開發廠商不玩了 鄉親憂大鵬灣成為泡影

2019-07-04 00:11

嘉義豪大雨平地出現「一線天」奇景 攝影師拍錄驚呼

2019-07-03 17:01

台東捕獲500公斤白皮旗 民眾：大「旗」蹟

2019-07-03 11:56

半年來施政最滿意處？韓國瑜：高雄城市亮度被看見

2019-07-03 11:14

天雨路滑台78線3起事故 警車也自撞所幸無人傷亡

2019-07-03 11:27

影／來宜蘭不是來塞車的 童玩夏令營從山玩到田玩到海

2019-07-03 13:29

金龍帶台灣飛上國際 吳哲宇奪創意氣球大賽冠軍

2019-07-04 03:50

花蓮青年住宅銷近5成 縣府再通知千名備取戶下訂

2019-07-03 14:17

模擬營運班表 台中捷運綠線列車實際上路測試

2019-07-03 11:33

停車好難！屏縣府提解方 停車熱點收費計次改計時

2019-07-03 16:28

和平島大地音樂祭周未登場 粉絲團按讚免費入園

2019-07-03 11:27

大鵬灣BOT廠商宣布結束營業 鵬管處：進入仲裁盼挽回

2019-07-03 14:29

夏天芒果盛產期 拍賣員教你挑芒果

2019-07-03 11:27

不用自己開山路 上太平山上避暑 7月15日專車首發

2019-07-03 12:18

影╱公民割草申請駁二遭拒 高市府：規矩「前朝」明訂

2019-07-03 17:20

村里長最接地氣 溪湖大竹里長何炳樺：是與彰縣府互動的平台

2019-07-03 21:33

「蜜香紅茶」發源地 花蓮瑞穗今選出年度金牌茶

2019-07-03 19:29

吳鳳紀念園區BOT解約荒廢 嘉縣議員憂變治安死角

2019-07-03 14:44

影／新北環狀線彎角處噪音大 侯友宜：八月底前改善

2019-07-03 12:56

基隆武崙溪險溢堤居民質疑整治成效 市府：瞬間大雨

2019-07-03 16:22

台中有巨蛋了 市府決自籌自建

2019-07-03 23:40

台東獼猴撒野農民惱 吊死猴不人道卻最有用

2019-07-03 17:01

汐止秀山路段邊坡又坍 搶修預計今晚6點單線通車

2019-07-03 11:27

桃園拉拉山水蜜桃大減產 農民憂不夠賣

2019-07-03 15:46

「三環六線」第一、二環交匯站 要蓋空橋連通商場

2019-07-03 21:05

桃園G10貨櫃市集華麗變身 草地音樂派對7月7日登場

2019-07-03 17:04

台電再嗆中市府砍中火 近5年台中用電成長占全國4成

2019-07-04 06:35

桃園風禾公園遇強降雨變「風禾湖」 市府又封園清理

2019-07-04 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top