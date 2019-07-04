台南夏季好好玩「台南HIGH一夏」官網有懶人包

2019-07-04 09:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南夏季活動不間斷，台南市觀旅局製作台南High一夏影片「台南ciao夏趴」，宣告台南夏季活動開跑囉！也是台南夏季活動懶人包，民眾到「台南旅遊網」或「2019台南七股海鮮節」活動網站查詢。

「台南HIGH一夏」官網整合府內各局處的夏季活動，包括台南國際芒果節、七股海鮮節、夏日音樂節、青春專案、水域遊憩活動及雲嘉南管理處主辦的一見雙雕藝術季等，都是台南夏季熱門的活動，歡迎全國朋友暑假來台南「夏趴」。

「台南國際芒果節」（6/22-7/14）辦理芒果主題相關多項精采活動，除了有豐富芒果特色料理滿足國內外遊客的味蕾外，還有夏日必備芒果冰及芒果乾也不能錯過，另有芒果體驗趣及套裝遊程等不間斷活動內容，芒果酸甜好滋味就等您來品嘗。

「2019年臺南市水域遊憩體驗活動」7月13日到10月20日配合青春專案、風車節，部分周六、日在虎頭埤風景區、葫蘆埤自然公園、天鵝湖公園及德元埤荷蘭村，接續登場，免費體驗；7月3日中午12點起陸續開放「臺南市水域遊憩體驗活動」臉書報名。有獨木舟、立式划槳（SUP）、家庭式龍舟等，一天6梯次。同時，為鼓勵身障及弱勢朋友走出戶外，安排7月20日早上2梯次，提供專屬優先體驗時段。

台南濱海地區，由七股海鮮節打頭陣，「觀光赤嘴園摸文蛤體驗」活動邁入第13年，7月13日（周六）在六孔碼頭開幕！「揪團遊七GO」風土小旅行，採線上報名(網址https://pse.is/FC46Y)。「七股七寶宴」將在8月10日席開50桌，7月8日（周一）上午9點開放線上訂桌(每人限訂1桌，報名網址：https://pse.is/EYBFY)，每桌4500元！