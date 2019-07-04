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國家無形文化資產口湖牽水狀 7月9日、7月10日登場

2019-07-04 07:34聯合報 記者李京昇╱即時報導

名列國家無形文化資產的牽水狀(車藏)祭儀，7月9日、10日將在雲林口湖鄉金湖萬善爺廟及蚶寮萬善祠，舉辦超渡科儀、放水燈及牽水狀系列地方民俗活動，能一睹成千「水狀」排在廟埕一路延伸至周邊道路的壯觀景象，雲林縣府昨先為活動宣傳暖身，邀民眾感受地方祈福求安及文化傳承的精神。

牽水狀這項民俗活動，源於173年前（西元1845年），口湖沿海遭大海嘯與瘟疫侵襲，上萬人罹難失蹤，清道光皇帝憐憫百姓，加封受災者為「萬善同歸」。

災後當地居民每年舉行牽水狀(車藏)祭儀，追思先人，家家戶戶糊製超度用的水狀，7月10日當天會將水狀排在廟埕、甚至延伸到道路，稱為排狀，十分壯觀。另外儀式還有牽狀、燒狀、倒狀，牽狀時村民以手摸水狀，旋轉水狀，象徵牽引亡魂從水中上岸接受超度、享受豐盛普施，之後送孤、開始倒狀，最後進行謝壇燒狀，儀式圓滿落幕。

此外牽水狀(車藏)祭儀也有挑飯擔活動、放水燈等，流傳至今成為國內特有民俗祭典，也列屬國家無形文化資產，由於帶有濃濃民俗及神秘色彩，近年不僅也成為地方觀光特色，也與日本進行國際交流。

雲林縣府文化處長陳璧君表示，縣府今年將帶領金湖國小、下崙國小學童親手糊「水狀」，並將此民俗典故製成硬體字練習簿內容及舉辦電腦繪圖設計研習營，讓孩童更加了解地方鄉土歷史與民俗，並邀請台北藝術大學教授林承緯及日本東北學院大學教授金菱清共同參與，7月8日金湖國小與三間廟宇、海線社區大學，共同辦理一場小型台日學者交流座談會，以台日災後民俗議題進行國際交流。

陳璧君指出，口湖牽水狀(車藏)為國指定重要民俗，其呈現敬天重祖、悲天憫人 的信仰，期盼更多人了解牽水"車藏"，共同緬懷先民與思考環境變遷與人類生存課題，未來 縣府也將持續與地方社團、學校合作推廣保存，讓牽水狀(車藏)繼續傳承。也歡迎大家前往參加台日交流座談會及祭典系列活動，體驗「口湖牽水狀(車藏)」中儀式與科儀的歷史內涵。

全台獨有且經國家指定為重要民俗的雲林口湖牽水狀，將在7月9、10日登場，10日當...
全台獨有且經國家指定為重要民俗的雲林口湖牽水狀，將在7月9、10日登場，10日當天能看到水狀排在廟埕的壯觀景象。圖／口湖鄉公所提供
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全台獨有且經國家指定為重要民俗的雲林口湖牽水狀，將在7月9、10日登場，10日當...
全台獨有且經國家指定為重要民俗的雲林口湖牽水狀，將在7月9、10日登場，10日當天能看到水狀排在廟埕的壯觀景象。圖／報系資料照片
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全台獨有且經國家指定為重要民俗的雲林口湖牽水狀，將在7月9、10日登場。圖／縣府...
全台獨有且經國家指定為重要民俗的雲林口湖牽水狀，將在7月9、10日登場。圖／縣府提供
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全台獨有且經國家指定為重要民俗的雲林口湖牽水狀，將在7月9、10日登場，活動還有...
全台獨有且經國家指定為重要民俗的雲林口湖牽水狀，將在7月9、10日登場，活動還有挑飯擔、放水燈等特色活動。圖／報系資料照片
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全台獨有且經國家指定為重要民俗的雲林口湖牽水狀，將在7月9、10日登場，10日當...
全台獨有且經國家指定為重要民俗的雲林口湖牽水狀，將在7月9、10日登場，10日當天能看到水狀排在廟埕的壯觀景象。圖／報系資料照片
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全台獨有且經國家指定為重要民俗的雲林口湖牽水狀，將在7月9、10日登場，10日當...
全台獨有且經國家指定為重要民俗的雲林口湖牽水狀，將在7月9、10日登場，10日當天能看到水狀排在廟埕的壯觀景象。圖／報系資料照片
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雲林縣府今天舉辦宣傳會邀民眾感受地方祈福求安及文化傳承的精神。圖／縣府提供
雲林縣府今天舉辦宣傳會邀民眾感受地方祈福求安及文化傳承的精神。圖／縣府提供
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災後文化資產

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