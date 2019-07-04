鹽水月津港傳紅火蟻入侵 農改場：是一般熱帶火蟻啦！
台南鹽水月津港水域步道日前傳出疑似有紅火蟻，在地方引發熱議，台南市政府農業局今會同台南區農業改良場等人員勘查，檢驗後確定為一般的「熱帶火蟻」，並非農委會公告防疫的「紅火蟻」。
日來傳出鹽水月津港親水公園公18之2水域步道與旁邊菜園遭紅火蟻入侵，且稱已有10多人被咬送醫，許多鄉親相當恐慌，台南市政府農業局相當慎重，今會同台南區農業改良場、鹽水區公所、市府工務局及陳姓農友至現場勘查，並採集蟲體帶回檢驗。
經台南區農業改良場判定，為一般的「熱帶火蟻」，非屬行政院農業委員會公告防疫的「紅火蟻」。由於孳生區域為親水公園水域步道，工務局將購入螞蟻用藥，針對熱帶火蟻孳生範圍投藥，避免遊客遭蟻害叮咬。
農改場表示，入侵紅火蟻成熟蟻巢會以土壤堆出高約10至30公分、深約30至50公分、直徑約30至50公分的蟻丘，蟻丘內部成蜂巢狀結構，民眾若看見蟻丘，應避免干擾或驚動。
而在戶外工作時，民眾盡量穿著長靴及手套等保護性衣物，避免赤腳於草地活動，並庭院四周及門窗邊緣噴灑殺蟲劑以防止螞蟻入侵。被火蟻叮咬時，可先以肥皂和清水清洗患部、冰敷，且避免將膿泡弄破，以免細菌感染，若出現過敏反應，請立即就醫。
市府農業局也說，台南市目前還不是入侵紅火蟻疫區，民眾於居家或農地發現疑似入侵紅火蟻時，可撥打「紅火蟻諮詢專線」（電話：02-33663360，傳真：02-33663358），由該中心轉交相關鑑定單位進行鑑定，農地如發現熱帶火蟻，可至農會或合法農藥零售店購買餌劑投放；相關藥劑可至環保署網站查詢（http://mdc.epa.gov.tw/PublicInfo）。
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