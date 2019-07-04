鹽水月津港傳紅火蟻入侵 農改場：是一般熱帶火蟻啦！

2019-07-04 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南鹽水月津港水域步道日前傳出疑似有紅火蟻，在地方引發熱議，台南市政府農業局今會同台南區農業改良場等人員勘查，檢驗後確定為一般的「熱帶火蟻」，並非農委會公告防疫的「紅火蟻」。

日來傳出鹽水月津港親水公園公18之2水域步道與旁邊菜園遭紅火蟻入侵，且稱已有10多人被咬送醫，許多鄉親相當恐慌，台南市政府農業局相當慎重，今會同台南區農業改良場、鹽水區公所、市府工務局及陳姓農友至現場勘查，並採集蟲體帶回檢驗。

經台南區農業改良場判定，為一般的「熱帶火蟻」，非屬行政院農業委員會公告防疫的「紅火蟻」。由於孳生區域為親水公園水域步道，工務局將購入螞蟻用藥，針對熱帶火蟻孳生範圍投藥，避免遊客遭蟻害叮咬。

農改場表示，入侵紅火蟻成熟蟻巢會以土壤堆出高約10至30公分、深約30至50公分、直徑約30至50公分的蟻丘，蟻丘內部成蜂巢狀結構，民眾若看見蟻丘，應避免干擾或驚動。

而在戶外工作時，民眾盡量穿著長靴及手套等保護性衣物，避免赤腳於草地活動，並庭院四周及門窗邊緣噴灑殺蟲劑以防止螞蟻入侵。被火蟻叮咬時，可先以肥皂和清水清洗患部、冰敷，且避免將膿泡弄破，以免細菌感染，若出現過敏反應，請立即就醫。