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去年823重災區東石鄉掌潭村又淹水 村民：政府沒救了

2019-07-04 00:11聯合報 記者魯永明╱即時報導

受對流旺盛低氣壓影響，嘉義縣沿海東石鄉及布袋鎮今天都降下逾百毫米豪大雨，雨量太大，排水宣洩不及，去年823水災重災區東石鄉掌潭村活動中心淹水逾2小時，下雨成為居民夢魘，掌潭社區理事長林文達氣得說「這個政府沒救了」。

去年823水災，掌潭遭洪澇肆虐8天，逾百戶200多災民撤離，洪水消退，國軍協助災民清理家園，社區理事長林文達直指人禍釀災，當時縣長張花冠討救兵，行政院長賴清德勘災協調，答應3天抽退積水，才平息災民怒火。

林文達說，823水災至今快1年，只見這個政府狂建抽水站狂花大錢，卻不做區域排水系統長遠有效的不做，只要做可以快速核銷經費的硬體設施，這樣的政府隨他去吧，只能拜託老天爺雨不要再下了，天佑掌潭，下雨已經成為居民夢魘，一早社區長輩們急催促他趕快回來，活動中心快淹了，他不在長輩沒有安全感。

他指出，上午大雨一直下，活動中心淹水逾2小時，積水淹進門，老人家無奈悲苦，只能雨中做樂，志工們狂掃水，活動中心地勢低漥，產權屬私人，排水系統未改善，遇豪大雨，內水排不出去淹水，縣府823災後治水工程，計畫建大型抽水站，挖大型滯洪地，至今未動工。

縣府水利處長林谷樺說，活動中心淹水主因是地勢低，排水系統不良，與823水災原因不同，已在活動中心施設小型水閘門擋水，仍造成淹水，會連絡鄉公所勘查改善，根治活動中心水患，要釐清管理權責，設法墊高地基，大型抽水站及大型滯洪地辦理發包中。

嘉義縣沿海東石鄉今天降逾百毫米豪大雨，排水宣洩不及，去年823水災重災區掌潭村活...
嘉義縣沿海東石鄉今天降逾百毫米豪大雨，排水宣洩不及，去年823水災重災區掌潭村活動中心淹水逾2小時。圖／林文達提供
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嘉義縣沿海東石鄉今天降逾百毫米豪大雨，排水宣洩不及，去年823水災重災區掌潭村活...
嘉義縣沿海東石鄉今天降逾百毫米豪大雨，排水宣洩不及，去年823水災重災區掌潭村活動中心淹水逾2小時。圖／林文達提供
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嘉義縣沿海東石鄉今天降逾百毫米豪大雨，排水宣洩不及，去年823水災重災區掌潭村活...
嘉義縣沿海東石鄉今天降逾百毫米豪大雨，排水宣洩不及，去年823水災重災區掌潭村活動中心淹水逾2小時。圖／林文達提供
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淹水東石行政院

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