親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

直播╱國民黨最後一場國政發表會 5天王做足準備論經濟

空姐只會端盤子？你看過這些對長榮罷工的留言嗎？

口湖牽水狀渡先民 雲林蚶仔寮學童傳承民俗

2019-07-03 18:46中央社 雲林縣3日電

174年前的清朝道光年間，雲林口湖、四湖沿海發生大水災，上萬先民罹難，後人以牽水狀祭典超渡，今年口湖蚶仔寮學童在師長指導下首度主辦追思會傳承禮儀文化。

文化部指定為國家級無形文化資產與重要民俗活動的牽水（車藏）（台語，音「狀」）祭典，每年農曆6月在雲林口湖鄉金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善祠舉行超渡祭典、在四湖鄉下寮仔萬善爺廟舉行挑飯擔祭祖、萬人塚點燈等活動，以紀念及超渡先民，流傳至今形成祈安民俗文化。

清朝道光25年（西元1845年）農曆6月雲林西南沿海發生暴雨及海水倒灌引發大水災，造成先民萬人罹難，後人舉辦牽水狀祭典超渡，雲林縣政府文化處今天在口湖鄉金湖萬善爺廟，舉辦今年系列活動宣傳會，包括祭典、挑飯擔、糊水狀及今年首次由學童主辦追思會，傳承祭典民俗文化。

雲林縣政府文化處長陳璧君說，成龍國小教師楊湘琪義務指導，帶領口湖鄉成龍國小及台興國小的蚶仔寮村落學童，歷經3年多培訓，將於今年7月10日主辦蚶仔寮的追思會，期待傳承民俗文化。

陳璧君表示，除了3間廟宇傳統祭典及夏令營等活動，民國105年起來台觀察與記錄牽水狀民俗，日本災難記憶與災後民俗研究的學者研究團隊，今年也會來台參加台日交流座談會，感受台灣的祈安民俗，也思考環境變遷與人類生存課題；牽水狀祭典相關訊息，請上文化處網站查詢。

林口災後

相關新聞

吳鳳紀念園區BOT解約荒廢 嘉縣議員憂變治安死角

2019-07-03 14:44

六輕氣爆賠償喬不定 台西養殖權益會揚言8日封路抗議

2019-07-03 14:29

中科院航太研發基地落腳民雄 翁章梁：最快明年動工

2019-07-03 14:01

台南七股海鮮節行銷7寶 13日登場

2019-07-03 14:00

活豬運輸車強制加裝GPS 台南動保處：未裝下月將開罰

2019-07-03 13:10

台南早上刮怪風 鐵皮屋頂吹落地

2019-07-03 12:51

天雨路滑台78線3起事故 警車也自撞所幸無人傷亡

2019-07-03 11:27

台南市瞬間大雨 北區小東地下道封閉2個多小時

2019-07-03 11:14

準公幼申請至下周三 南市簽約率僅2成

2019-07-02 23:51

「均一價」收費 恐降低幼教品質

2019-07-02 23:50

長照中心旁設雞場 雲縣水林鄉抗爭

2019-07-02 23:46

台南立委一選區／顏東義退初選 藍黨部籲自制

2019-07-02 23:45

嘉義空氣品質佳 陳澄波畫作平地遠眺玉山景色再現

2019-07-02 20:00

白宮認證中文媒體記者 張經義返故鄉雲林演講

2019-07-02 15:57

前鄉長批崁頭厝垃圾臭 現任回擊：你留下2千噸垃圾

2019-07-02 14:17

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

大鵬灣BOT廠商不玩了 結束和鵬管處15年夥伴關係

2019-07-02 23:20

趕快儲水！桃園、龜山4萬戶後天停水10小時

2019-07-03 10:42

高雄大八飯店無預警停業 旗下餐飲集團餐券恐失效？

2019-07-02 21:44

拉警報！大鵬灣公司提出終止合約 鵬管處：持續協商中

2019-07-02 23:10

新北環狀線一期完工 侯友宜：可望提前通車

2019-07-03 13:15

趕快儲水！新豐、湖口這8村 明晚起到5日將停水6小時

2019-07-03 11:42

環狀線中和站將做14樓商辦 還有連通道接商場

2019-07-03 11:55

影／龍潭自由街暴雨水淹及膝 住戶一樓家當泡水

2019-07-03 15:06

基隆大武崙凌晨多處積淹水武崙溪暴漲 住戶：一夜難眠

2019-07-03 09:38

台東捕獲500公斤白皮旗 民眾：大「旗」蹟

2019-07-03 11:56

半年來施政最滿意處？韓國瑜：高雄城市亮度被看見

2019-07-03 11:14

天雨路滑台78線3起事故 警車也自撞所幸無人傷亡

2019-07-03 11:27

嘉義豪大雨平地出現「一線天」奇景 攝影師拍錄驚呼

2019-07-03 17:01

影／來宜蘭不是來塞車的 童玩夏令營從山玩到田玩到海

2019-07-03 13:29

花蓮青年住宅銷近5成 縣府再通知千名備取戶下訂

2019-07-03 14:17

模擬營運班表 台中捷運綠線列車實際上路測試

2019-07-03 11:33

高雄大八飯店突宣布停業 勞工局：尚未接獲資遣通報

2019-07-02 21:21

影／暴雨襲擊 平鎮警分局長冒雨涉水親拉封鎖線

2019-07-02 21:01

北市議員質疑大雨天黑為何不開路燈？台電：會改善

2019-07-02 21:24

夏天芒果盛產期 拍賣員教你挑芒果

2019-07-03 11:27

離大陸僅4.4公里 大二膽派出所啟用

2019-07-03 00:32

和平島大地音樂祭周未登場 粉絲團按讚免費入園

2019-07-03 11:27

不用自己開山路 上太平山上避暑 7月15日專車首發

2019-07-03 12:18

停車好難！屏縣府提解方 停車熱點收費計次改計時

2019-07-03 16:28

大鵬灣BOT廠商宣布結束營業 鵬管處：進入仲裁盼挽回

2019-07-03 14:29

大八飯店停業 待投資者接手

2019-07-02 23:41

影／新北環狀線彎角處噪音大 侯友宜：八月底前改善

2019-07-03 12:56

汐止秀山路段邊坡又坍 搶修預計今晚6點單線通車

2019-07-03 11:27

彰化鼓勵加入偵查佐 常辦大案優先升小隊長

2019-07-03 00:05

終於有蛋了！台中巨蛋111年動工 比「迷你蛋」大14倍

2019-07-03 18:44

弟從警7天殉職 兄大學畢業考上警專 完成弟弟遺願

2019-07-02 22:16

基隆武崙溪險溢堤居民質疑整治成效 市府：瞬間大雨

2019-07-03 16:22

作夢都會夢見韓國瑜！李佳芬探視屏東公益阿嬤林英美

2019-07-03 19:12

吳鳳紀念園區BOT解約荒廢 嘉縣議員憂變治安死角

2019-07-03 14:44

影╱公民割草申請駁二遭拒 高市府：規矩「前朝」明訂

2019-07-03 17:20

大膽島觀光夯 文創酒、紀念T每月賣100萬元

2019-07-03 00:36

台東獼猴撒野農民惱 吊死猴不人道卻最有用

2019-07-03 17:01

鶯歌大雨積水 一列火車退回桃園

2019-07-03 00:22

新北第二選區立委 藍推黃桂蘭參選

2019-07-02 23:26

桃園拉拉山水蜜桃大減產 農民憂不夠賣

2019-07-03 15:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top