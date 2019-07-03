口湖牽水狀渡先民 雲林蚶仔寮學童傳承民俗

2019-07-03 18:46 中央社 雲林縣3日電



174年前的清朝道光年間，雲林口湖、四湖沿海發生大水災，上萬先民罹難，後人以牽水狀祭典超渡，今年口湖蚶仔寮學童在師長指導下首度主辦追思會傳承禮儀文化。

文化部指定為國家級無形文化資產與重要民俗活動的牽水（車藏）（台語，音「狀」）祭典，每年農曆6月在雲林口湖鄉金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善祠舉行超渡祭典、在四湖鄉下寮仔萬善爺廟舉行挑飯擔祭祖、萬人塚點燈等活動，以紀念及超渡先民，流傳至今形成祈安民俗文化。

清朝道光25年（西元1845年）農曆6月雲林西南沿海發生暴雨及海水倒灌引發大水災，造成先民萬人罹難，後人舉辦牽水狀祭典超渡，雲林縣政府文化處今天在口湖鄉金湖萬善爺廟，舉辦今年系列活動宣傳會，包括祭典、挑飯擔、糊水狀及今年首次由學童主辦追思會，傳承祭典民俗文化。

雲林縣政府文化處長陳璧君說，成龍國小教師楊湘琪義務指導，帶領口湖鄉成龍國小及台興國小的蚶仔寮村落學童，歷經3年多培訓，將於今年7月10日主辦蚶仔寮的追思會，期待傳承民俗文化。

陳璧君表示，除了3間廟宇傳統祭典及夏令營等活動，民國105年起來台觀察與記錄牽水狀民俗，日本災難記憶與災後民俗研究的學者研究團隊，今年也會來台參加台日交流座談會，感受台灣的祈安民俗，也思考環境變遷與人類生存課題；牽水狀祭典相關訊息，請上文化處網站查詢。